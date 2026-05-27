Éder Sarabia deja el Elche tras mantenerlo en Primera

Éder Sarabia deja de ser entrenador del Elche. Así lo han anunciado el entrenador y el propio club ilicitano.

Este es el tuit del Elche:

🎙️ Eder Sarabia: "Ayer comunicamos al club nuestra intención de no continuar. Han sido dos años maravillosos en los que hemos conseguido cosas históricas". pic.twitter.com/8KwT3SEoMP — Elche Club de Fútbol (@elchecf) May 27, 2026

"Ayer comunicamos al club nuestra intención de no continuar. Han sido dos años maravillosos en los que hemos conseguido cosas históricas", reza el tuit del Elche.

Por otro lado, habrá renovación general en el Martínez Valero. Once jugadores del Elche, casi la mitad de su primera plantilla, acaban contrato con la entidad ilicitana sin que se haya resuelto aún su situación para la próxima temporada, en la que el equipo ilicitano volverá a competir en Primera División.

En la mayoría de los casos son jugadores cedidos por otros clubes, si bien el Elche tiene la posibilidad de ejercer una opción de compra para garantizar su continuidad en la plantilla, que volverá a ser dirigida por Éder Sarabia, que tiene un año más de contrato.

Los jugadores que finalizan su compromiso son Héctor Fort, Aleix Febas, Iñaki Peña, Rafa Mir, Víctor Chust, André Silva, Adrià Pedrosa, Gonzalo Villar, Léo Pétrot, Buba Sangaré y Josan Ferrández.