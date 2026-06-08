La selección francesa se resarció de la inesperada derrota (1-2) que encajó la pasada semana ante Costa de Marfil y cerró este lunes la fase de preparación para el Mundial con un triunfo (3-1) sobre Irlanda del Norte con un triplete del atacante Michael Olise.

Si, como muchos aseguran, el jugador del Bayern Munich es el galáctico por el que el recién reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, realizará una oferta de 150 millones de euros, la oferta quizá se quede corta.

Y es que Michael Olise, que sumó su séptima diana en los diecisiete encuentros que ha disputado con los bleus, mostró sobre el césped del estadio Pierre-Mauroy de Lille una faceta de su juego hasta ahora desconocida: la de cazagoles.

Lo demostró a los cuarenta y tres minutos al enviar a las redes (1-0) un balón suelto en el interior del área norirlandesa, tras una fulgurante transición del conjunto francés trenzada entre Désiré Doué y Ousmane Dembélé.

Una faceta de oportunista de la que Michael Olise volvió a hacer gala a los cuatro minutos del segundo tiempo, al aprovechar un despeje de la zaga visitante tras un remate de cabeza de Theo Hernández para firmar el momentáneo 2-0.

Goles que no aplacaron la voracidad del extremo francés, que a los setenta y cinco minutos culminó el triplete con un gol (3-1) que ya se ha convertido en la marca de la casa.

Tras recibir el balón en el pico del área, Michael Olise condujo la pelota en paralelo a la frontal para batir al portero norirlandés Pierce Charles con un espectacular zurdazo al palo largo.

Una efectividad que no pudo emular Kylian Mbappé, que tendrá que esperar a una nueva oportunidad para igualar a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de la selección francesa con un total de 57 tantos, tras ver cómo el colegiado anuló el gol que anotó a los veintiún minutos por fuera de juego de Désiré Doué en el pase final.

Ficha técnica:

Francia, 3: Maignan; Koundé (Gusto, m.46), Upamecano, Saliba (Lacroix, m.46), Theo Hernández (Digne, m.62); Tchouaméni (Koné, m.82), Rabiot (Kanté, m.91), Michael Olise (Akliouche, m.83), Ousmane Dembélé (Cherki, m.62), Désiré Doué (Barcola, m.62) y Mbappé.

Irlanda del Norte, 1: Pierce Charles; Hume, McConville, Brown; Spencer, Shea Charles, McCann (Galbraith, m.63), Devenny; Kelly (Graham, m.79), Donley (Magennis, m.79) y Price (McDonell, m.79).

Goles: 1-0, m.43: Olise. 2-0, m.49: Olise. 2-1, m.64: Kelly. 3-1, m.75: Olise.

Árbitro: Sascha Stegemann (GER). Sin amonestados.

Incidencias: encuentro internacional amistoso disputado en el Decathlon Arena-Estadio Pierre-Mauroy de Lille (Francia) ante 43.272 espectadores.