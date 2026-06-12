Bernardo Silva: ¿Por qué es fundamental para Mourinho?

El Real Madrid podría dinamitar el mercado de fichajes en cuestión de horas. Y es que todo parece apuntar a que, Bernardo Silva, pretendido con fuerza con Barça y Atleti, vestirá finalmente de blanco. Aunque todavía no es oficial, se habla de que el internacional portugués firmará por dos temporadas con opción a una tercera. El futbolista, llegaría libre tras expirar su vinculación con el Manchester City.

Con su incorporación a las filas del equipo dirigido por José Mourinho, se plantea la duda de su será el primer galáctico de la era del técnico portugués. Y es que, a sus 31 años, Bernardo Silva se consolida como uno de los futbolistas más inteligentes, polivalentes y dotados técnicamente del panorama mundial. Bajo la tutela de Pep Guardiola en el Manchester City, el de Lisboa cosechó un palmarés envidiable (incluyendo múltiples Premier Leagues y la Champions League).

Las cualidades más reseñables del centrocampista son: La versatilidad absoluta, siendo capaz de rendir al máximo nivel como interior en el centro del campo, mediapunta puro o partiendo desde la banda derecha a pierna cambiada. El sacrificio en el juego (uno de los puntos débiles de las estrellas del Madrid), a pesar de su perfil creativo, posee una capacidad de trabajo defensivo y presión tras pérdida extraordinarias, promediando una gran cantidad de kilómetros recorridos por partido. Y la lectura de juego, mostrando en más de una ocasión una excelente retención del balón bajo presión, pausa cuando el partido lo requiere y capacidad para filtrar pases decisivos en el último tercio del campo.

¿Por qué lo ha pedido José Mourinho?

El regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu ha sido el detonante definitivo para reactivar la operación. Aunque en el club existían dudas lógicas debido a la edad del jugador, el técnico luso insistió con firmeza en las reuniones de planificación en Valdebebas. Tal y como se contó en este periódico, Mourinho aseguró que "Valorar el fichaje de Bernardo Silva no es una opción, es casi una obligación para la estructura competitiva que quiero implantar."

Los motivos para que se convierta en una pieza clave para el planteamiento del técnico del Real Madrid son varios. El carácter y la implicación del jugador son fundamentales, y es que Mourinho siempre prioriza futbolistas con un gen competitivo insaciable y rigurosos tácticamente. Bernardo Silva personifica al "soldado" ideal: un virtuoso con el balón que no duda en ponerse el mono de trabajo defensivo.

El impacto inmediato, debido al poco margen de tiempo que hay para trabajar en el Madrid. El entrenador de Setúbal busca un rendimiento instantáneo para pelear por todos los títulos desde el primer día, y Silva ofrece experiencia contrastada en la élite sin necesidad de periodos de adaptación al fútbol de máxima presión. Liderazgo táctico y también dentro del vestaurio. El entrenador portugués necesita un prolongador de sus ideas sobre el césped, un jugador capaz de interpretar las transiciones rápidas y congelar el esférico cuando la ventaja esté de su lado y siente que lo puede encontrar en Bernardo Silva.