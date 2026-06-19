Grave lesión de Koné en la histórica goleada de Canadá a Catar

El Mundial 2026 lleva apenas un par de jornadas y ya ha dejado una de sus imágenes más impactantes en el partido entre Canadá y Catar. La goleada por 6-0 de la selección anfitriona quedó marcada por la grave lesión de Ismael Koné, centrocampista canadiense, que tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla tras una dura entrada de Assim Madibo en el minuto 51.

El encuentro, que hasta ese momento estaba completamente controlado por Canadá, se detuvo durante varios minutos después de una acción que generó preocupación inmediata entre todos los jugadores. Koné y Assim Madibo disputaron un balón en la zona izquierda del centro del campo y el futbolista catarí terminó derribando al canadiense, que cayó al suelo en una mala posición.

La reacción de los futbolistas fue inmediata. Varios jugadores de ambos equipos se llevaron las manos a la cabeza al comprobar la gravedad del golpe, mientras las asistencias médicas entraban al campo para atender al jugador del Sassuolo. Koné tuvo que ser inmovilizado y retirado en camilla, aunque se encontraba consciente y estable en el momento de abandonar el césped.

Preocupación y gesto de Madibo tras la acción

Assim Madibo quedó visiblemente afectado por la lesión provocada. Además, el jugador catarí, que inicialmente recibió tarjeta amarilla, acabó siendo expulsado después de que el árbitro chileno Cristian Garay revisara la acción en el VAR y cambiara la decisión. La entrada dejó a Catar con nueve futbolistas, después de que ya hubiera sufrido otra expulsión durante el encuentro.

El sufrimiento de Madibo tras lesionar de gravedad a Koné#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sZWD4GZWV8 — DAZN España (@DAZN_ES) June 18, 2026

La imagen del centrocampista catarí llevándose las manos a la cabeza reflejó el impacto del momento. No obstante, la acción no fue interpretada como intencionada, y el propio seleccionador de Catar, Julen Lopetegui, quiso defender al jugador tras el partido: "Ha sido un accidente de fútbol. Estoy seguro de que Madibo no quería provocar esa lesión". El técnico español también deseó una pronta recuperación a Koné y destacó que lo más importante era la salud del futbolista canadiense.

Canadá transforma la preocupación en homenaje

Después de la lesión, Canadá continuó con su dominio y convirtió la victoria en una goleada histórica. Sin embargo, el ambiente cambió por completo y los jugadores dejaron de celebrar los goles de la misma manera, conscientes de la situación de su compañero.

Nathan Saliba, que entró al campo en sustitución de Koné, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche. En el minuto 63 marcó el cuarto gol canadiense con un lanzamiento de falta y, en lugar de celebrarlo de forma habitual, corrió hacia el banquillo para coger la camiseta de Koné y besarla como homenaje.

La afición del BC Place de Vancouver también tuvo un gesto especial con el centrocampista. Más de 52.000 espectadores despidieron a Koné con una ovación cuando abandonó el terreno de juego en camilla, en una escena que dejó una de las imágenes más recordadas del torneo.

Canadá terminó imponiéndose por 6-0, logrando la mayor goleada de su selección masculina en un Mundial y confirmando su crecimiento en el torneo. Jonathan David firmó un triplete, mientras que Cyle Larin, Nathan Saliba y un tanto en propia puerta de Mohamed Mannai completaron el marcador.

El triunfo colocó a Canadá como líder del Grupo B con cuatro puntos y confirmó su candidatura a avanzar en la competición. Aun así, la celebración quedó inevitablemente condicionada por la lesión de Koné, que fue trasladado a un hospital de Vancouver para realizar más pruebas.