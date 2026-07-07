"Está siendo el peor de todos siempre"

En esta edición de El Primer Palo de esRadio, Juanma Rodríguez y sus colaboradores celebran con entusiasmo la agónica victoria de la selección de fútbol de España por 1-0 frente a Portugal, gracias a un decisivo gol de Mikel Merino. Este triunfo asegura el pase del conjunto nacional a los cuartos de final del Mundial. El análisis postpartido destaca tanto el rendimiento colectivo como la influencia del seleccionador, Luis de la Fuente, cuyos cambios en la segunda parte resultaron determinantes.

Durante el debate, se pone el foco en la gestión de las sustituciones de España. Los tertulianos valoran positivamente la entrada de jugadores como Merino y Ferran Torres, quienes revitalizaron el juego ofensivo del equipo en los momentos más complicados del encuentro. Asimismo, se discute la solidez defensiva del bloque español, personificada en la actuación de la zaga y en la portería a cero, clave para contener el empuje ofensivo del cuadro luso.

Uno de los nombres más criticados fue el de Lamine Yamal, Sergio Fernández aseguraba que "en todos los partidos está siendo el peor siempre", y Alfredo destacaba que a pesar de que Lamine no está dando el mejor nivel, "España está resolviendo los partidos".

La otra cara de la moneda la representa la eliminación de Portugal y el amargo adiós de Cristiano Ronaldo, en el que posiblemente sea su último gran torneo internacional. Los analistas debaten sobre el declive competitivo del astro portugués y cuestionan las decisiones tácticas del seleccionador luso, especialmente en la tanda de penaltis del partido anterior y en la nula aportación ofensiva de jugadores clave que no supieron estar a la altura de las circunstancias en la cita mundialista.

Con vistas al futuro, el programa proyecta el próximo enfrentamiento de España en cuartos de final, donde se medirá al vencedor del choque entre Estados Unidos y Bélgica. Los tertulianos coinciden en que, independientemente del rival, la selección española debe mantener la concentración y exprimir al máximo sus virtudes colectivas para seguir avanzando en el torneo.

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