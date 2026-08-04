La tertulia de El Primer Palo de este lunes, primer programa de agosto, versó en gran medida sobre Vinicius y su renovación, estancada. Emn la tertulia moderada por Dani Blanco estuvieron Sergio Fernández, que se posicionó claramente "Vinicius se acabará yendo"

Paul Tenorio fue más allá "El Madrid no se moverá porque nunca lo ha hecho" e Israel Iñiguez afirmó que "Vinicius hizo tres temporadas nefastas, las otras cinco son mucho mejorsx pero las sensaciones no han sido buenas ultimamente"

Bernanrdo Silva también fue noticia ayer. "Se está siendo muuy injusto, siempre se ha sido, con este jugador" dijo Sergio y Paul Tenorio e Iñiguez mostraron sus reticencias. "Quizá haya dado ya los mejores partidos"

El barcelona y la posible salida de Ferrán Torres y la caótrica situación en el Rayo tambiñen fueron tema de debate