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Fútbol

"Si Flick no le considera titular, no hay más que hablar"

Dani Blanco modera la tertulia de EL PRIMER PALO

Libertad Digital
Dani Blanco modera la tertulia de EL PRIMER PALO
Ferran Torres, durante la celebración en Cibeles con la gorra. | Cordon Press

Vinicius, Juilán Alvarez, Ferrán Torres y el Rayo Vallecano acapararon la tertulia de este martes en el Primer Palo de esRadio. Moderada por Dani Blanco el espacio contó con la intervención de Ignacio Escudero, Sergio Fernández y Guillermo DOmínguez

La posible marcha de Vinicius al Arsenal fue lo más llamativo d ela tertulia. Guilelrmo Domínguez ratificó que "está más cerca de quedarse. Creo que al final se arreglará" a lo que Ignacio Escudero matizó "es iun paso atrás marcharse del Madrid"

Sergio Fernández, por su parte, volvió a hacer una defensa de Ferrán Torres pero matizó "si FLick no le quiere o no le considera titular, no hay nada que hacer"

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