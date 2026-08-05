Vinicius, Juilán Alvarez, Ferrán Torres y el Rayo Vallecano acapararon la tertulia de este martes en el Primer Palo de esRadio. Moderada por Dani Blanco el espacio contó con la intervención de Ignacio Escudero, Sergio Fernández y Guillermo DOmínguez

La posible marcha de Vinicius al Arsenal fue lo más llamativo d ela tertulia. Guilelrmo Domínguez ratificó que "está más cerca de quedarse. Creo que al final se arreglará" a lo que Ignacio Escudero matizó "es iun paso atrás marcharse del Madrid"

Sergio Fernández, por su parte, volvió a hacer una defensa de Ferrán Torres pero matizó "si FLick no le quiere o no le considera titular, no hay nada que hacer"