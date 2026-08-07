El giro radical que ha tomado el tema Rodri, que finalmente no fichará por el real Madrid ha sido el asunto principal de la tertulia de EL PRIMER PALO en esRadio moderada por Dani Blanco que ha tenido la intervención especial del director del programa, Juanma Rodríguez que ha dado información de primera mano "Ha sido Rodri el que no ha querido venir al Real Madrid. Ha visto cosas que no le han convencido y ha acabado por rechazar la propuesta"

Juanma también apuntó a que "hay varios asuntos por los que ha preguntado Rodri y uno es por cómo era el vestuario y otro asunto el desprecio que él crée que le hicieron en la Gala del Balón de Oro 2024". En la tertulia también han estado Sergio Fernández que apuntó que "entiende esta decisión, aun pareciéndome el mejor futbolista español de siempre" y Paul Tenorio que le quita dramatismo al asunto "Si Rodri ha preferido jugar en otro lugar, se acaba el debate"

La renovación de Vinicius fue el otro gran tema del programa. Rodríguez y tenorio apuntaban a la "gran decisión del club y del propio jugador" mientras que Sergio Fernández, gustándole y entendiéndola "hay que tener cuidado. El público va a estar esperándole y puede acabar mal"