"Ha convertido a los jugadores en un ejército"

En esta nueva edición de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio, Juanma Rodríguez y su habitual mesa de colaboradores analizan la actualidad del fútbol nacional e internacional, centrándose especialmente en la resolución de la instrucción del caso Negreira, un sorprendente plan de secuestro en Francia y un exhaustivo análisis del mercado de fichajes de los tres grandes clubes españoles.

El debate adquiere un tono mucho más serio para abordar las novedades jurídicas en torno al caso Negreira. La jueza de instrucción ha denegado la petición del Real Madrid y de la Fiscalía para prorrogar la investigación durante seis meses más. Los colaboradores señalan el contraste entre la reacción de la afición del Barcelona, que ha celebrado esta decisión como si fuera un triunfo deportivo, y la realidad procesal del caso. Fran Pereña, especialista en la materia, aclara que este cierre de la instrucción no es una victoria para el club azulgrana, sino todo lo contrario: significa que la magistrada considera que ya existen indicios y pruebas suficientes para dar por concluida esta fase y proceder a la apertura del juicio oral.

Durante este bloque, también se analiza la figura de los periodistas que destaparon el escándalo en la cadena SER, en especial Adrià Soldevila, quien recientemente ha tenido que abandonar la emisora catalana. La mesa cuestiona si la jueza terminará llamando a declarar a estos profesionales para esclarecer las conversaciones clave del caso, al tiempo que recuerdan que la UEFA también mantiene abierta su propia vía de investigación sobre las posibles implicaciones deportivas de los pagos del Barcelona al estamento arbitral.

Otro de los asuntos destacados de la noche es la sorprendente noticia adelantada por el diario francés Le Parisien acerca de un complot desarticulado por las autoridades galas para secuestrar a diversas personalidades de alto nivel, entre las que figuraba el futbolista Kylian Mbappé. Jean Palé conecta con el programa para detallar los pormenores de la investigación criminal, revelando que el presunto cerebro de la trama, un joven de dieciocho años llamado Clément L. con un amplio historial delictivo, se encuentra actualmente en prisión y pretendía coordinar los secuestros de hasta veintiséis objetivos VIP —incluyendo cantantes, joyeros y empresarios adinerados— desde el interior de la propia cárcel.

Para cerrar el programa, los tertulianos realizan una intensa comparativa sobre el resultado del mercado de transferencias de verano. Alfredo Somoza defiende que el Real Madrid ha realizado una gestión impecable gracias a un gasto neto de cero euros y a la incorporación de figuras clave como Bernardo Silva, Cucurella o el delantero Carlos Espí. Además, ensalzan el papel de su entrenador, destacando que su constante enfoque en hablar estrictamente de fútbol dota al equipo de una enorme solidez y regularidad para afrontar el campeonato doméstico.

En la línea de Mourinho, Juanma Rodríguez ponía el foco en la unión que ha conseguido entre los jugadores en pocos días, asegurando que "Cuando Espí marcó, hasta Bernardo Silva que acababa de llegar estaba volcado con el chico". "Ha convertido a los jugadores en un ejército", apuntaba Juanma. Algo que confirmaba Alfredo, "desde el primer día indicó que todos tenían que aportar más en el trabajo sin balón y el mensaje ha calado".

Por su parte, el Barcelona es objeto de crítica por sus problemas de planificación defensiva. Aunque los colaboradores valoran positivamente la llegada de atacantes como Gabriel Jesús o Dani Olmo, advierten que el verdadero talón de Aquiles de la plantilla de Flick se encuentra en la línea defensiva, una carencia que ya les ha costado disgustos en los partidos iniciales. Finalmente, la mesa analiza la situación del Atletico de Madrid y la incorporación de Julián Álvarez, señalando con cierta ironía el trato informativo y las elevadas cifras económicas que se manejan en torno al atacante argentino.