El Barça dice basta con Ousmane Dembeléle. El galo, que termina contrato el 30 de junio, sigue jugando a dos bandas. Mientras asegura a Xavi Hernández que quiere renovar, su agente, Moussa Sissoko se encarga de negociar con varios clubes de la Premier en privado y de afear la presión que están metiendo los dirigentes culés a su representado, en público. En Can Barça se sienten estafados y ya asumen que el galo se marchará gratis en junio.

Este miércoles Xavi, en la previa del duelo que el Barcelona jugará este jueves ante el Athletic en San Mamés en los octavos de final de la Copa del Rey, no se ha mordido la lengua. El técnico azulgrana ha sido muy claro: o Dembélé renueva de manera inmediata o no volverá a jugar con el Barcelona: "O Dembélé renueva o se le busca una salida. No se contempla que se quede en la grada. He sido muy claro con Ousmane. Hemos esperado mucho, llevamos cinco meses de conversaciones con él y lo que prima son los intereses del club".

Sissoko ha dado un doble golpe de efecto a los ilusionistas culés que soñaban con el milagro de la renovación de Dembélé. El agente aseguró hace unas semanas que ya no es solo una cosa de dinero, que el trato que ha recibido su representado por parte de Xavi Hernández no ha sido el adecuado tras pasar el coronavirus e incluso este mismo martes aseguraba que las actitudes de presión que estaban ejerciendo desde el club de la Ciudad Condal con Ousmane "no eran legales":

"A menudo cuando hablamos de la renovación hablamos de dinero, pero no se trata solo de eso. También es la gestión de su día a día. Esta gestión deportiva, entrando sin entrenamiento justo después del COVID, es realmente difícil de entender para nosotros. "La presión de no jugar más no funciona con nosotros, puede funcionar con agentes amigos del Barcelona, pero no con nosotros", indicó Sissoko a la radio RMC Sport, a la que también señaló que si apartan al jugador del equipo "sería ilegal" y que defenderían sus derechos. "Si el Barcelona quería negociar, lo que tenía que hacer es sentarse con nosotros. Ahora no hay negociaciones en absoluto".

El doble palo, a Xavi y la directiva culé, es de aúpa y significativo.

Contrato millonario y prima de fichaje

Dembélé, que no va a renovar con el Barça, tiene su futuro marcado en rojo en la Premier, donde varios equipos, entre ellos el Newcastle, tienen un cheque en blanco preparado para Ousmane y otro para su agente en materia de prima de fichaje. La ilusión de los soñadores culés se desvanece cada día que pasa. El extremo galo ser marchará sin dejar un solo euro tras invertir 130 millones de euros en su fichaje y encima, si se cumplen las amenazas, será una baja importantísima de cara a la segunda vuelta para un equipo que no anda nada sobrado de talento y desborde.