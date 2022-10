El Real Madrid se presenta al gran Clásico con los deberes hechos en Europa -se ha asegurado el pase a los octavos de final de la Champions League- y con la intención de dar un golpe en la mesa en La Liga. Ganar a un Barcelona deprimido tras su debacle europea -tienen pie y medio los de Xavi en la Europa League- significaría no solo recuperar el liderato, también hundir un poco más al eterno enemigo.

En lo estrictamente deportivo, Carlo Ancelotti se ha encontrado con un contratiempo que no esperaba. Thibaut Courtois, aquejado de una molesta ciática, confiaban los servicios médicos que se entrenará con el grupo ya sin limitación alguna este jueves y estuviera a las órdenes del técnico italiano para el duelo del domingo. La evolución, sin embargo, no ha sido la esperada y el belga no estará ante el Barcelona. Dani Ceballos, con una rotura fibrilar, es la otra baja del Madrid.

La buena noticia es que Rüdiger sí que parece que estará. Tres días después de jugar ante el Shakhtar y recibir ese golpe en la cabeza que le costó 20 puntos de sutura, el alemán saltó al terreno de juego con botas para ejercitarse con sus compañeros. Sin máscara, con una tirita que le cubría la herida y con el ojo mucho más recuperado, el central está dando todos los pasos para entrar en la lista de convocados.

El mal partido de Rodrygo ante el Shakhtar le condena

Ancelotti tenía una duda razonable antes de enfrentarse al conjunto ucraniano sobre el once del Clásico. Kroos o Rodrygo se disputaban un puesto. Tras el partido en Varsovia la duda se ha difuminado. Ancelotti saldrá con Tchouaméni, Kroos y Modric en la sala de máquinas, con Fede Valverde, Vinícius y Karim Benzema arriba. En defensa, el buen momento que atraviesa Rüdiger le da opciones de entrar en el equipo acompañando a Militao en el eje de la zaga y trasladando a Alaba al lateral izquierdo con Carvajal fijo en el costado derecho. Bajo palos estará Lunin.