La drástica decisión de Joana Sanz: se 'separa' públicamente de Dani Alves

La investigación del caso de Dani Alves para esclarecer lo que pasó la noche del 30 de diciembre en una conocida discoteca de Barcelona sigue abierta. Mientras el futbolista ha pedido declarar por cuarta vez al encontrar contradicciones en sus tres testimonios anteriores, su mujer ha dicho basta. Joana Sanz, que aunque hasta el momento no ha querido pronunciarse sobre el tema sí le ha mostrado su apoyo, ha tomado una decisión con la que ha dejado clara su postura.

Después de que hayan salido a la luz más datos sobre la presunta agresión sexual y, tras el testimonio de la abogada de la joven de 23 años que le ha denunciado, la mujer de Dani Alves ha decidido borrar todo rastro de su matrimonio en redes sociales. En su feed de Instagram ya no hay ninguna de las fotografías en las que la pareja hacía alarde de su amor, así como las que ella misma ancló orgullosa. De esta forma, la modelo parce haber sentenciado su relación.

La última vez que apareció en sus redes sociales fue hace apenas unos días, cuando compartió un vídeo en sus historias en el que dio las gracias a sus seguidores por haber dedicado su tiempo a mandarle mensajes de apoyo y de cariño. Anteriormente, Joana tan solo compartió una fotografía en la que decía: "Corazón, aguanta tanto dolor, por favor". Una frase que dio mucho de qué hablar pues, aunque fueron varios los medios de comunicación que confirmaron que era un mensaje de apoyo hacia el futbolista, la modelo desmintió esta información, alegando que eran unas palabras que se dedicaba a sí misma por la dura situación que está atravesando.

Corría 2016 cuando Dani Alves y Joana Sanz se conocieron en Barcelona gracias a unos amigos en común. Tan solo un año después sellaron su amor con una boda secreta celebrada en Formentera, siendo este el mejor año de su vida para la modelo, tal y como ella misma confesó. Hace ya un tiempo, Joana habló con sinceridad de su relación con el futbolista, dejando claro que el respeto y la confianza eran las bases de su matrimonio: "Respetamos la vida que tiene cada uno por separado. Si quiere salir y beberse hasta el agua de los floreros con sus amigos, cero problema. Porque cuando yo lo haga quiero que me venga a buscar o me coja el teléfono para ayudarme a encontrar un taxi. Eso de las parejas/matrimonios asfixiantes en los que prohíbes cosas como si tuvieras algún tipo de autoridad sobre la otra persona no lo entiendo".