Salta la sorpresa en el Pizjuán. Tras el abrupto adiós de José Luis Mendilibar, el conjunto hispalense peinó con celeridad el mercado buscando un sustituto para aprovechar el parón por los compromisos internacionales para dar tiempo al nuevo míster a implantar sus ideas cuanto antes.

Tras recibir la negativa de Marcelo Gallardo -el gran favorito del director deportivo Víctor Orta-, y las dudas que existían con Raúl González Blanco, los dirigentes sevillistas se debatieron entre dos opciones: Marcelino o un candidato sorprendente: Diego Alonso, apuesta personal de Orta.

Tras descartar a Marcelino por el riesgo que supone traer a un técnico que no salió bien de Sevilla en su anterior etapa y el alto coste de su contratación, Alonso es el elegido.

Diego Alonso no tiene experiencia alguna en Europa. Lo tanteó en su día el Celta como relevo de Coudet, pero finalmente optó por Carlos Carvalhal. Tampoco el Almería se atrevió dar el paso que ahora sí da el Sevilla. Un equipo que no suele apostar por técnicos extranjeros. Pero con Orta todo está cambiando. Hay que recordar que como jugador Alonso sí pasó por Valencia, Atlético, Racing o Málaga.

Antes de dirigir a la selección de su país, Diego Alonso estuvo en el Inter Miami y en el fútbol mexicano, también pasando por equipos importantes de la liga uruguaya. La apuesta de Orta tiene un alto riesgo, su mercado de fichajes no ha terminado de convencer a la hinchada hispalense y cómo le salga su all in por Alonso marcará su futuro en el Sevilla.