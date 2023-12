¿Qué le pasa a Robert Lewandowski?

Robert Lewandowski no es ni la sombra de lo que fue. El delantero polaco atraviesa uno de sus peores momentos en su trayectoria como profesional. No ve puerta, su gran especialidad, pero no es solo eso. Se le nota muy apático en el esquema del F.C. Barcelona de Xavi Hernández. Su participación en el juego es prácticamente nula durante los partidos y en Can Barça la preocupación va en aumento. Tanto es así que los azulgranas han adelantado la llegada de Vitor Roque, la gran esperanza culé del gol para el futuro.

Tras superar una lesión de tobillo que le mantuvo de baja algo más de tres semanas, Lewandowski volvió a los terrenos de juego en el Clásico del 28 de octubre. Desde aquel encuentro, el polaco ha disputado siete partidos y, ojo al dato, solo ha sido capaz de marcar dos tantos y ambos en el mismo duelo, frente al Deportivo Alavés en el Camp Nou, donde fue decisivo para la remontada de los de Xavi. Sin embargo el polaco se quedó seco en el resto de encuentros.

La afición del Barcelona está comenzando a perder la paciencia. Sorprendió negativamente su nefasto encuentro ante el Oporto, donde se le vio mucho más lento de lo normal fuera del área, sin su capacidad habitual para asociarse y torpe en el interior del área, su hábitat natural. Desconectado del juego de su equipo fue incapaz de lanzar una sola vez a portería. Este domingo, ante el Atlético, su partido volvió a ser muy gris e incluso falló una enorme ocasión de gol que un killer como él jamás debería perdonar.

El rendimiento de Lewandowski, que bajó mucho tras el Mundial de Qatar -marcó 18 goles en 19 partidos antes de la cita mundialista y desde entonces acumula 23 dianas en 44 encuentros-, mengua como el juego de un Barcelona que en los últimos partidos vive del talento de su dupla lusa de Joaos: Félix y Cancelo sujetan a un equipo al que Xavi no está consiguiendo sacar partido al tremendo talento que acumula.