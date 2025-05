Carlo Ancelotti ha conseguido lo que muy poca gente logra en el mundo. Poner a todos, tanto al madridismo, como a sus rivales de acuerdo. El italiano, que anunció lo que era un secreto a voces, que dejará el Real Madrid tras el partido de este sábado en el Santiago Bernabéu frente a la Real Sociedad, se va como lo que es, un auténtico señor, un caballero, una gran persona que deja un legado único: es el entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid.

Su despedida toca la parte sentimental. Jugadores, directiva, aficionados... todos ellos tienen un poso melancólico por el adiós del gran Carletto. Sin duda una de las despedidas más emotivas ha sido la de Vinicius.

El brasileño, al que Ancelotti mimó cuando era objeto constante de mofa y burlas en sus primeros años en el Madrid de Zidane, ha escrito una emotiva carta abierta al entrenador que le cambió la carrera deportiva y con el que se reencontrará en la selección de Brasil".

"Carta abierta para Carlo Ancelotti: Gracias, míster. Por tanto. ERES EL MEJOR. Desde tu llegada a Madrid ha cambiado mi vida como jugador y persona. Me diste confianza, me hiciste crecer y estuviste a mi lado en cada momento, dentro y fuera del campo. Ganamos dos Champions, dos Ligas y muchos otros títulos... pero lo que más valoro es la forma como me trató, la humildad y la manera como has manejado todos estos años", arrancó el 7 brasileño.

"Construimos más allá del fútbol. Siempre me defendiste y me protegiste cuando más lo necesité. Hoy es difícil decir adiós. El vestuario del Madrid te va a extrañar. Yo te voy a extrañar. Pero al mismo tiempo, me alegra saber que ya tenemos fecha para el reencuentro: ahora, vistiendo juntos la camiseta de la Selección Brasileña. Es el destino. Te espero en BRASIL", han sido las palabras con las que Vinicius se ha despedido del italiano.

Otras despedidas significativas

Courtois también se deshace en elogios con el italiano: "Gracias, Míster, por todo este tiempo juntos y por la confianza que siempre me has transmitido, tanto profesional como personalmente. Gracias por tu serenidad y por los consejos en los buenos y en los malos momentos, y por haber hecho de nosotros un equipo ganador y un grupo de mejores personas. ¡Suerte en tu futuro, míster!"

Por su parte Carvajal fue mucho más escueto: "Ha sido un verdadero placer, míster".

Otra emotiva despedida fue la que le dedica Jude Bellingham: "Míster, gracias por todo. Fue un placer y una gran experiencia aprender del entrenador más exitoso de nuestro club y uno de los más grandes de todos los tiempos. Lo que me has enseñado sobre la vida y el fútbol siempre me acompañará y estaré eternamente agradecido. ¡Buena suerte en tu próximo viaje, te deseo a ti, a tu equipo de trabajo y a tu familia nada más que felicidad!".