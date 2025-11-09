Un excelso Lewandowski permite al Barça recortar la desventaja

El FC Barcelona ha salido de Balaídos con una victoria que le coloca a tres puntos del Real Madrid tras el tropiezo de los blancos horas antes en Vallecas (0-0). Los de Hansi Flick han ganado por 2-4 a un Celta de Vigo que llegaba en racha, tras cinco victorias consecutivas, en un partido vibrante, lleno de ritmo, errores y golpes de talento. El hombre de la noche fue Robert Lewandowski, autor de un hat-trick en su vuelta a la titularidad 35 días después —no era titular desde la derrota en Sevilla del pasado 5 de octubre—.

Bajo un cielo plomizo, con viento y lluvia castigando Balaídos, el Barça ha vuelto a ser el mismo equipo imprevisible de tantos encuentros recientes: brillante en ataque pero blando atrás. Con la línea defensiva adelantada hasta el límite de la imprudencia, los de Flick ofrecieron espacios que el Celta aprovechó a ratos, castigando la lentitud y la descoordinación de los centrales. Pero cuando el marcador apretó, apareció el pistolero polaco: Robert Lewandowski.

El partido arrancó con dominio culé y un gol tempranero que parecía encarrilar la tarde. Una mano de Marcos Alonso en el área, reclamada y señalada tras la revisión del VAR, acabó con Lewandowski desde los once metros, ajustando el disparo para el 0-1. El Barça respiró… por poco tiempo. Marcus Rashford, de nuevo titular y cada vez más asentado —notable partido del inglés—, tuvo en sus botas el 0-2 en un mano a mano que Radu se encargó de desbaratar. En la acción siguiente, el Celta encontró el empate gracias a Sergio Carreira, que culminó una galopada tras otro error de basculación de la zaga blaugrana.

Alberola Rojas señaló penalti por mano de Marcos Alonso tras ser asistido por el VAR. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/qKiih2X357 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 9, 2025

Ahí se evidenció, una vez más, la gran herida del Barcelona: un bloque partido en dos, incapaz de replegar con orden. Por momentos, el Celta —valiente, atrevido y bien plantado— jugaba a placer entre líneas, con los centrales azulgranas reculando desde casi el centro del campo. El Barça se rehizo como acostumbra: a golpe de pegada. Lamine Yamal, eléctrico por la derecha, avisó con un disparo al poste. Rashford, en estado de gracia, firmó una asistencia deliciosa que Lewandowski aprovechó de cabeza para el 1-2.

Pero ni así hubo calma. Lejos de rendirse, el Celta volvió a encontrar el premio al filo de la media hora. Borja Iglesias, oportuno, remató de primeras un buen pase desde la derecha de Ferran Jutglá para poner el 2-2. El partido se convirtió entonces en un ida y vuelta tan hermoso como suicida. El Barça golpeaba, el Celta respondía y las áreas se llenaban de peligro en cada transición. Hasta que Lamine Yamal, con descaro y precisión, cazó un centro de Rashford para hacer el 2-3 justo antes del descanso.

Tras la pausa, el Celta perdió fuelle. La presión alta se diluyó y el Barça, con más calma, controló el balón bajo la dirección de Frenkie de Jong. El neerlandés, que acabaría siendo expulsado por doble amarilla, asumió el timón ante la ausencia del lesionado Pedri. El cuadro de Flick bajó el ritmo, pero siguió buscando a su killer. A veinte del final, un córner servido por Rashford encontró la cabeza de Lewandowski, que peinó al segundo palo para batir a Radu, firmar su triplete y sentenciar el duelo. Con el 2-4, Flick respiró. Había evitado el susto y aprovechado el tropiezo del Madrid, pero el técnico alemán no podía ocultar su gesto de preocupación.

Porque el Barça gana, sí, pero no convence. Encaja demasiado, sufre cada vez que el rival acelera y vive pendiente de la inspiración de sus delanteros para tapar los agujeros del sistema. Los cambios de Claudio Giráldez —Iago Aspas y Bryan Zaragoza— no cambiaron el signo del partido. El Celta, que llegaba lanzado tras ocho partidos sin perder entre Liga y Europa, se estrelló ante la pegada culé y ve cómo su buena racha se interrumpe de golpe. Tres puntos por encima del descenso, los gallegos se marchan con la sensación de haber competido bien, pero también de haber pagado muy caro cada error.



Ficha técnica

RC Celta, 2: Radu; Manu Fernández (El-Abdellaoui, min. 77), Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza (Javi Rodríguez, min. 45), Moriba, Hugo Sotelo (Román, min. 77), Carreira; Ferrán Jutglá (Bryan Zaragoza, min. 58), Borja Iglesias (Aspas, min. 70), Pablo Durán

FC Barcelona, 4: Szczesny; Eric García, Araujo, Cubarsí, Balde (Martín, min. 85); Fermín, De Jong, Olmo (Christensen, min. 85); Lamine Yamal (Bernal, min. 96), Lewandowski, Rashford (Ferrán, min. 87)

Goles: 0-1 Lewandowski, min. 9; 1-1 Carreira, min. 11; 2-1 Lewandowski min. 38; 2-2 Borja Iglesias, min. 43; 2-3 Lamine Yamal min. 45+3; 2-4 Lewandowski min. 73

Árbitro: Javier Alberola (Comité castellano manchego). Expulsó a De Jong por doble tarjeta amarilla (min. 78, min. 94). Además, amonestó por parte del Celta a Román (min. 89); a Cubarsí (min. 41), Rashford (min. 87), Lewandowski (min. 88) por parte del Barcelona

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 12 de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 21.887 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Colin Addison, ex entrenador del RC Celta en la temporada 1986-87