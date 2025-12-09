Menú

Copa del Rey

LALIGA

Así ha quedado el sorteo de los diciseisavos de final de la Copa del Rey

Debutan en esta ronda Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic. Habrá un duelo de equipos de Primera.

Europa Press

La Copa del Rey entra en una nueva fase. Los equipos que disputarán el próximo mes de enero la Supercopa de España -Real Madrid, F.C. Barcelona, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid- , exentos hasta esta ronda, se estrenan en el torneo del KO.

Ourense (1ª RFEF)-Athletic Club de Bilbao (1ª), Atlético Baleares (2ª RFEF)-Atlético de Madrid (1ª), Talavera de la Reina (1ª RFEF)-Real Madrid (1ª) y Guadalajara (1ª RFEF)-Barcelona (1ª) son los emparejamientos de los equipos que debutan esta temporada en la Copa. Uno de los duelos más golosos será el único que enfrente a dos equipos de Primera. En Mendizorroza se medirán el Deportivo Alavés y el Sevilla.

Todos los emparejamientos de los 1/16 de final de la Copa del Rey

- Ourense CF - Athletic Club

- Atlético Baleares - Atlético de Madrid

- Talavera de la Reina - Real Madrid

- Guadalajara - FC Barcelona

- Real Murcia - Real Betis

- CD Eldense - Real Sociedad

- Burgos CF - Getafe CF

- SD Eibar - Elche CF

- Deportivo de la Coruña - RCD Mallorca

- Racing de Santander - Villarreal

- Sporting de Gijón - Valencia CF

- SD Huesca - CA Osasuna

- Granada - Rayo Vallecano

- Albacete Balompié - Celta de Vigo

- Deportivo Alavés – Sevilla

En esta ronda, al igual que en las anteriores, tampoco habrá VAR, cuyo uso comenzará a partir de los octavos de final.

Todas las eliminatorias se disputarán los días 16, 17 y 18 diciembre a excepción de la disputan en el estadio de Los Cármenes Granada y Rayo Vallecano -al disputar la Conference League el Rayo esa semana la eliminatoria copera se desplaza al 6 de enero-.

