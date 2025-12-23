El Espanyol se gana el derecho a soñar

El Espanyol sumó contra el Athletic en San Mamés (1-2) su quinta victoria consecutiva, un resultado que le consolida en el quinto puesto de la clasificación de Primera División con 33 puntos y que, a día de hoy, empequeñece el objetivo de permanencia que se marcó el club al principio del curso.

El cuadro catalán cierra el año 2025 de forma espectacular. Los futbolistas del entrenador Manolo González, una de las piedras angulares del proyecto, despiden el mes de diciembre con triunfos seguidos contra Sevilla (2-1), Celta de Vigo (0-1), Rayo Vallecano (1-0), Getafe (0-1) y Athletic (1-2).

La dinámica de resultados del Espanyol en LaLiga es la mejor desde la temporada 1998-99, con el técnico Miguel Ángel Brindisi. La entidad periquita se ha ganado el derecho, por resultados, juego y regularidad, a soñar con metas más elevadas que la permanencia, situada habitualmente en 42 puntos.

El vestuario, pese a mantener la prudencia, insiste en su ambición. "Estamos disfrutando mucho, ha costado llegar a este nivel. Es una inmejorable manera de cerrar el año. Volveremos con las pilas más cargas porque esto no para y no nos ponemos techo", afirmó el portero serbio Marko Dmitrovic en declaraciones al club.

Su compañero, el centrocampista Urko González, insistió en que pese a la "buena racha" del Espanyol, todos deben "tener los pies en el suelo". El jugador destacó el trabajo y la "unión" del grupo, clave para conseguir resultados: "Lo damos todo y podemos ganar a cualquiera. Así da gusto irse al parón navideño".

El Espanyol presenta una versión muy sólida, superando asignaturas pendientes de otras etapas. Su rendimiento como visitante no es un déficit (ha sumado 14 puntos fuera), mantiene la portería a cero (dos goles en los últimos cinco partidos) y, como se vio en San Mamés, no se desmonta al ir detrás en el marcador.

En el plano deportivo, la imagen de los blanquiazules es inmejorable. Con 33 puntos y con media temporada por delante, está a nueve de los 42 que se marcan habitualmente como cifra para la permanencia matemática. El grupo ya ha avanzado que, en caso de llegar a esta meta, no piensa relajarse.

El siguiente compromiso es contra el Barcelona en el RCDE Stadium, el próximo 3 de enero. El derbi, siempre marcado en rojo en el calendario, puede apuntalar todavía más el buen momento del Espanyol en la campaña 2025-26. Por ahora, los blanquiazules pueden disfrutar de las fiestas tras solventar sobradamente sus deberes.