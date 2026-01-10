Xabi Alonso siempre la gran duda con Mbappé: "No somos kamikazes..."

Xabi Alonso pasó por rueda de prensa en la previa de la gran final de la Supercopa de España que se celebrará en Arabia Saudí este domingo a las 20h y que mide al Real Madrid y al F.C. Barcelona.

El técnico vasco cogió algo de aire con el triunfo ante el Atlético de Madrid en semifinales, pero sigue muy cuestionado en las altas esferas del Santiago Bernabéu. Sus gestos, su lenguaje no verbal delatan a una persona que no está nada tranquila con su futuro. Alonso sabe que se la juega y que sigue estando en el alambre.

¿Cómo está el equipo?: "Tenemos la oportunidad de jugar la final. Es un partido especial y queríamos estar aquí. Tenemos que esperar al entrenamiento de esta tarde y será importante el aspecto futbolístico y emocional. Estamos preparados y tenemos que hacer un partido completo".

¿Es el Barcelona favorito? "Es un partido de fútbol. Una final. Todo puede pasar y estamos centrados en lo que tenemos que hacer y en cómo jugar el partido. Será un partido con momentos para todo. Tenemos que tener la energía necesaria".

El Madrid tiene menos descanso que el Barcelona...: "Así salió el sorteo, nos tocó la segunda semifinal y eso no se puede cambiar. Ahora debemos ser eficientes y preparar una final contra un equipo exigente, en la que el aspecto futbolístico, mental y emocional será importante".

¿Cómo está Mbappé?: "Está mucho mejor. Contra el Atlético llegaba justo y decidimos no acelerar, pero teniendo en cuenta que pudiese venir para la final. Voló ayer y hoy entrenará con el equipo. Lo valoraremos y decidiremos si jugará de inicio o saldrá desde el banquillo".

¿Se le va a forzar?: "Es una decisión que tomaremos con el jugador, los técnicos y los médicos. Hay que medir el riesgo, teniendo en cuenta el momento en el que estamos y lo que nos jugamos. No somos kamikazes a la hora de tomar decisiones. Es un riesgo controlado".

Sobre su relación con los jugadores...: "Todos los proyectos van evolucionando con el tiempo. Y siento que este proyecto, con cuatro meses y poco sin contar el Mundial, estamos evolucionando en lo futbolístico y en lo emocional. Y en el sentimiento de equipo. Nos sentimos muy conectados con los jugadores. Y estos partidos, con esta trascendencia, puede tener un gran impacto para lo que queda. No va a ser decisivo, pero sí importante".

¿Cómo gestiona el mal momento que atraviesa Vinicius que acumula 16 partidos sin marcar?: "Cada jugador es diferente. Y cada momento. Hay que tener inteligencia emocional. A Vini hay que tocarle, saber estar cerca de él. Todos los compañeros y el cuerpo técnico sabemos estar cerca. Volverá a jugar a su mejor nivel, a disfrutar y a ser decisivo. Mañana le necesitamos. El Clásico puede ser un buen escenario. Vini, históricamente, ha sido decisivo en finales y mañana se presenta un partido grande. Ojalá podamos ver a Vinicius sonreír y tener esa alegría".