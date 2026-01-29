La tremenda rajada de Bellingham y Mbappé

Jude Bellingham, centrocampista inglés del Real Madrid, no ocultó su decepción tras caer 4-2 ante el Benfica, perder su lugar en el top ocho y verse obligado a jugar la repesca, y aseguró que se siente "horrible por perder de esta manera".

"Obviamente me siento horrible por perder de esta manera. Lo cierto es que no esperábamos hacer este tipo de partido, tenemos que volver a verlo, pero los goles que hemos concedido y las cosas que han pasado me dejan sin mucho que decir. No sé qué pensar, pero no tiene buena pinta", dijo en Movistar+.

Bellingham reconoció que el Benfica jugó con una intensidad y una actitud diferente a la de los jugadores del Real Madrid.

"Desde luego han sido más intensos, es una de las cosas que ha pasado, han ganado todos los balones divididos y las cosas básicas que solemos hacer bien, como el talento que tenemos que generamos de la nada, lo cierto es que en este partido no hemos sido capaces de sacarlo. Tendremos que seguir manteniendo un enfoque mental diferente en los siguientes partidos", afirmó.

Mbappé: "La derrota es merecida"

Kylian Mbappé consideró este miércoles que la derrota por 4-2 del Real Madrid frente al Benfica es "merecida" y admitió que el conjunto blanco "no ha jugado bien".

"Teníamos un objetivo claro de estar en los primeros ocho para tener menos partidos, empezamos el partido muy flojos, merecen marcar primero, pero ellos no marcan, nosotros metemos y pensaba que eso nos iba a meter en el ritmo de partido. Ellos fueron mucho mejor en el primer tiempo", dijo a los periodistas el delantero francés al acabar el encuentro en el Estádio da Luz.

También admitió que el último gol, firmado por el portero de las 'águilas', Trubin, es una "vergüenza", aunque "matemáticamente no cambia nada" para el Madrid.

"Se ha visto que el Benfica se jugaba la vida, no se ha visto que nosotros también nos jugaremos la vida y ese ha sido el problema del partido (...) Era un partido de 'Champions' y nosotros no salimos a jugar un partido de 'Champions'", admitió Mbappé haciendo crítica del juego.

E insistió: "No hemos jugado bien, ellos han jugado bien porque el Benfica en casa siempre es difícil", para concluir que, quizás, al Madrid le toque volver a Lisboa y al estadio de los encarnados en la fase eliminatoria que ahora tendrá que jugar tras quedar fuera del top ocho con la derrota de este miércoles.