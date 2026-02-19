Excelentes noticias para Hansi Flick en el parte médico

El centrocampista Pedri González y el delantero Marcus Rashford, ausentes en los últimos partidos por lesión, han realizado este jueves parte del entrenamiento con el equipo azulgrana a las órdenes de Hansi Flick.

El canario se lesionó el pasado 21 de enero, en el duelo de Liga de Campeones frente al Slavia de Praga, mientras que el inglés se lesionó durante el encuentro ante el Mallorca (7 febrero) y se ha perdido los partidos frente al Atlético de Madrid (Copa del Rey) y Girona (LaLiga). No está previsto que vuelva ante el Levante pero su recuperación está mucho más cerca.

Los barcelonistas han regresado a los entrenamientos después de dos días de descanso tras perder en Girona (2-1), en un partido jugado el pasado lunes. También han participado en la sesión los futbolistas del filial Emilio y Brian del Barça Atlètic.

El Barcelona atraviesa uno de sus peores momentos de la temporada tras ser humillado por el Atlético de Madrid en la ida de la Copa del Rey y caer en Montilivi.

Los de Flick volverán a entrenarse el viernes y el sábado, víspera del encuentro ante el Levante en LaLiga (16:15 CET).