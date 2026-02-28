Lamine Yamal hace más líder al Barça

El FC Barcelona se ha dado un festín en el Camp Nou ante el Villarreal y, de paso, lanza un aviso con acuse de recibo al Atlético de Madrid: si Lamine Yamal afila la zurda, cualquier empresa deja de ser utopía. El 4-1 al submarino amarillo, con hat-trick del crack internacional español —el primero de su carrera—, no sólo consolida el liderato azulgrana en la Liga, sino que refuerza la fe de un equipo que asoma a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey con el colmillo recién afilado.

Porque lo de Lamine no fue una simple actuación destacada. Fue una reivindicación en toda regla. Con 18 años, siete meses y 15 días, el 10 culé se ha convertido en el jugador más joven de la historia del club en firmar un triplete liguero. Palabras mayores. Y todo ello en una tarde que exigía paciencia, temple y una pizca de mala uva competitiva ante un rival que llegaba crecido y con aspiraciones de consolidar la tercera plaza.

El equipo de Hansi Flick salió con la cabeza partida entre el presente liguero y el compromiso copero que asoma en el horizonte. Sin Pedri de inicio y con Marc Bernal como ancla, el técnico alemán apostó por un 4-3-3 clásico, con Fermín López y Dani Olmo como interiores. Fiel al manual de Marcelino García Toral, el Villarreal se plantó en el Camp Nou con líneas juntas y la amenaza de las transiciones rápidas, con Nicolas Pépé percutiendo desde la derecha y Ayoze Pérez al acecho.

El arranque fue espeso para el líder. Tres disparos defectuosos —Raphinha, Fermín y Koundé— evidenciaron una mirilla desviada. El submarino amarillo respondió con un aviso serio: Pépé filtró para Mikautadze, éste cedió atrás y Comesaña se topó con el oportuno bloqueo de Koundé. Era un intercambio de golpes medido, sin descontrol pero con electricidad. Hasta que apareció Lamine. Corría el minuto 28 cuando Fermín robó en campo propio, levantó la cabeza y dibujó un pase al espacio. El extremo controló con el exterior de su zurda, se acomodó el balón y soltó un latigazo raso y cruzado imposible para Luiz Júnior.

El 1-0 fue una mezcla de intuición, técnica y descaro juvenil. El segundo tanto, nueve minutos después, fue directamente una obra de orfebrería. Recibió en la derecha, encaró a Sergi Cardona, lo desbordó con un quiebro eléctrico, esquivó la ayuda de Moleiro y, casi sin ángulo, colocó un zurdazo con rosca a la escuadra. Un gol de futbolista superlativo, de esos que levantan al estadio y obligan al cronista a buscar adjetivos nuevos.

El Villarreal no bajó los brazos. Pépé insistió y Ayoze tuvo el 2-1 antes del descanso, pero su remate se marchó desviado ante la comprometida salida de Joan García. El Barça, mientras tanto, rozó el tercero con un tanto anulado a Koundé por fuera de juego tras un córner. El descanso llegó con la sensación de que el líder mandaba pero no terminaba de rematar la faena.

La reanudación agitó el tablero. Dani Olmo perdonó el 3-0 a bocajarro y, en la jugada siguiente, el Villarreal encontró petróleo en un córner embarullado. Mouriño peinó y Pape Gueye remachó casi en el área pequeña. El 2-1, en el 49’, devolvía la incertidumbre al partido y encendía los ánimos, más aún tras una acción polémica en la que Ayoze pudo empatar tras un error en la salida de Joan García.

Flick movió ficha. Retiró a Olmo y dio entrada a Pedri. Mano de santo. El canario aportó pausa, clarividencia y ese don casi litúrgico para ordenar el caos. El Barça volvió a gobernar con balón y a estirar al Villarreal hasta el límite. El tercer zarpazo llevó la firma compartida de Pedri y Lamine. El primero filtró un pase quirúrgico desde el círculo central, rompiendo dos líneas rivales. El segundo interpretó el desmarque con precisión de relojero, se plantó ante Luiz Júnior y cruzó el disparo con frialdad.

Triplete, ovación cerrada y sensación de estar ante algo que trasciende la simple estadística. Con el 3-1, el encuentro se deshilachó. Flick, pensando en la batalla copera del próximo martes ante el Atlético, dosificó esfuerzos. Entraron Rashford y Lewandowski. El polaco merodeó el gol con un cabezazo que rozó el poste, mientras el Villarreal asumía que la remontada era ya una quimera.

En el descuento llegó la rúbrica. Pedri volvió a sacar la batuta y habilitó a Koundé en el área. El lateral asistió y Lewandowski, letal en la soledad del punto de penalti, empujó el 4-1 definitivo. Un resultado que eleva al Barça a los 64 puntos y mete presión al eterno perseguidor, un Real Madrid que está ahora provisionalmente a cuatro unidades, mientras el Villarreal se queda en 51 tras una derrota tan dura como justa.

Más allá del marcador, la tarde deja un mensaje inequívoco: el Barcelona ha recuperado su mejor versión en un momento clave de la temporada. Defensivamente más concentrado, enérgico en la presión y con una perla que ya es realidad incontestable. Si Lamine Yamal juega así, el Camp Nou no sólo sueña con mantener el liderato, sino que también se permite imaginar remontadas que suenan a imposibles. Porque ya se sabe que en el fútbol, como en la vida, la fe mueve montañas.

Ficha técnica

FC Barcelona, 4: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Eric, Balde; Fermín, Bernal (Araujo, min.67), Dani Olmo (Pedri, min.58); Lamine Yamal (Roony, min.73), Ferran (Lewandowski, min.67) y Raphinha (Rashford, min.73)

Villarreal CF, 1: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona (Alfon, min.81); Pepe (Oluwaseyi, min.84), Comesaña (Parejo, min.81), Pape Gueye, Moleiro (Buchanan, min.67); Ayoze Pérez (Pedraza, min.67) y Mikautadze

Goles: 1-0, m.28: Lamine Yamal; 2-0, m.37: Lamine Yamal; 2-1, m.48: Pape Gueye; 3-1, m.69: Lamine Yamal; 4-1, m.91: Lewandowski

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité castellano-manchego). Amonestó con tarjeta amarilla a Bernal (min.53), al entrenador Hansi Flick (min.55) y a Raphinha (min.56), del Barcelona; y al entrenador Marcelino García Toral (min.55) y a Pedraza (min.68), del Villarreal

Incidencias: Partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025/26 disputado en el Spotify Camp Nou de Barcelona ante 44.256 personas