Las confesiones de Gareth Bale

Gareth Bale, exfutbolista del Real Madrid, desveló que nunca se sintió atraído por el "circo" que rodea al club blanco y que él solo quería jugar al fútbol e irse a casa, además de admitir que muchas veces se sintió como el objetivo de la prensa y de los aficionados.

El galés, ya retirado del fútbol, habló sobre su etapa en el Real Madrid en el podcast "The Overlap" junto a Gary Neville.

"Muchos jugadores van al Real Madrid y quieren ese glamour, pero yo nunca fui así. Yo solo quería jugar al fútbol e irme a casa. No quería estar dando entrevistas todo el tiempo, a veces tenía que hacerlo, pero nunca quise el circo que rodea al Real Madrid. Quería jugar al fútbol, irme a mi casa y estar con mi familia".

"Creo que eso no era suficiente para el Real Madrid y para los aficionados. Ellos querían conocerte, conocer tu personalidad. Pero ese no era yo, yo era muy cabezota y no quería cambiar. Si hubiera jugado a ese juego mejor, probablemente no hubiera sido tanto el objetivo de la prensa y los aficionados", agregó.

Durante la charla, Bale admitió que sí sintió que muchas veces se le criticó en exceso y puso de ejemplo una vez que se fue de un partido que estaba viendo desde la grada antes de tiempo.

"Nos dejaban irnos diez minutos antes de que acabara el partido si estábamos lesionados o suspendidos. Yo siempre me iba en el 82 para no pillar mucho tráfico, pero como perdimos, había una foto mía en los periódicos, diciendo que me había ido antes de tiempo. Y yo era como "me he ido como el resto", pero era el objetivo".

Jugó toda su carrera con una lesión cónica en la espalda

El galés colgó las botas a los 33 años, después del Mundial de Catar 2022 en el que participó con su selección y después de un pequeño paso por la MLS.

"Me rompí un disco en la espalda cuando tenía 18 años en el Tottenham y jugué toda mi carrera con ello. Esa lesión me causó muchos problemas en el gemelo durante toda mi carrera. Fue algo de lo que no me recuperé y que nunca se hizo público, así que cuando no podía jugar la gente me criticaba y decía que estaba poniendo excusas. Pude lidiar con ello (con la lesión), pero al final no pude más".

Bale pasó por el Southampton y por el Tottenham antes de llegar al Real Madrid en 2013, club con el que conquistó tres ligas españolas y cinco Champions League, además de disputar más de 250 partidos, tras lo que se marchó a la MLS antes de finalizar su carrera en Catar.

"Nunca supe cuándo sería insostenible, pero la gente pensaba que no me cuidaba lo suficiente, pero la realidad es que me aseguraba de que mis gemelos y mi sóleo pudieran resistir hasta las malas. El problema es que si empezaba a dolerme no podía hacer nada. Tenía que recibir una inyección en la espalda y esperar que se calmara", añadió el futbolista.

