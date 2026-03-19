"Trata mejor a las palomas que a sus socios"

En esta nueva edición de Fútbol es Radio, moderada por Dani Blanco junto a los tertulianos Alfredo Somoza, Luis Colom y Juanma Rodríguez y que contó con la vuelta del hijo pródigo del programa un mítico como Juan Pablo Polvorinos, se hace un análisis que comienza centrándose en la Champions League, donde Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid han logrado clasificarse entre los ocho mejores del continente. Juanma Rodríguez, fiel a su estilo directo y combativo, subraya que mientras muchos compran el mantra de la superioridad de la Premier League o la liga alemana, los resultados demuestran que España sigue siendo la referencia absoluta del fútbol de élite. Se destaca el mérito de tener a tres de los ocho finalistas, una cifra que muchos consideraban inalcanzable al inicio de la temporada.

La tertulia profundiza en la situación del Real Madrid, actualmente bajo la dirección técnica de Arbeloa. Se genera un intenso debate sobre la gestión de la cantera blanca; mientras Juan Pablo Polvorinos sugiere que la apuesta por los jóvenes es fruto de la necesidad por las bajas, Juanma defiende que existe una confianza real en el talento de la casa. Por su parte Somoza asegura que Arbeloa ha demostrado que confía de verdad en la cantera cuando ha dado la alternativa a Thiago Pitarch en el duelo de ida contra el City dejando a Camavinga en el banquillo.

Otro tema que se ha tratado es el de la sombra de las lesiones que para Luis Colom tiene un culpable: Pintus. La lesión de Thibaut Courtois se califica como una tragedia deportiva de cara a la eliminatoria contra el Bayern Munich, obligando a confiar nuevamente en la solvencia de Lunin bajo los palos.

Otro punto de fricción es la situación de Kylian Mbappé. Los tertulianos expresan su asombro ante el hecho de que el astro francés haya sido convocado por su selección tras haber disputado apenas veintidós minutos en los últimos seis partidos con el club blanco. Para Rodríguez, esto supone una falta de compromiso o, al menos, una situación anómala que perjudica la planificación del club en el momento más crítico de la temporada. Además Juanma abre el melón sobre si el Madrid ha jugado mejor sin el galo en el once lo que genera un intenso debate. Se pone en valor el método Pintus y la necesidad de una recuperación física total para afrontar el asalto a la decimosexta corona europea.

En cuanto al F.C. Barcelona, el análisis de la victoria por 7-2 ante el Newcastle deja sensaciones encontradas. Si bien el potencial ofensivo del equipo de Hansi Flick es innegable, su fragilidad defensiva preocupa a los analistas. Conceder tres goles a un rival de menor entidad sugiere que, en un intercambio de golpes contra equipos de mayor fuste, el conjunto azulgrana podría sufrir. La eliminatoria de cuartos contra el Atlético de Madrid se prevé como una guerra táctica sin cuartel, donde la solidez defensiva será el factor determinante.

Por su parte, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone llega a esta fase tras eliminar al Tottenham, demostrando una vez más su capacidad de resiliencia europea. El debate se centra en las prioridades del club colchonero: ¿debe el Cholo apostar todo a la Champions o asegurar la final de la Copa del Rey? Los tertulianos coinciden en que el Atlético ha cumplido con creces sus objetivos europeos, lo que les permite jugar con menos presión que el Barcelona, para quien la eliminación supondría un fracaso institucional de dimensiones considerables.

Finalmente, se hace un breve repaso a la Europa League, con el Celta, el Betis y el Rayo Vallecano manteniendo vivo el pabellón español. Se destaca el trabajo de Manuel Pellegrini y la ilusión que rodea al EuroRayo. La conclusión de la mesa es clara: frente a las inversiones milmillonarias de los estados-club y el marketing de las ligas extranjeras, el fútbol español se impone mediante el talento y la tradición, demostrando que en el viejo continente, la voz cantante sigue naciendo en La Liga.

Sobre el Rayo y su presidente, Martín Presa, llega la frase de la jornada firmada por el azote Somoza: "Trata mejor a las palomas que a sus socios", en referencia al lamentable estado del estadio de Vallecas que está repleto de cagadas de palomas.