El Atlético lanza un órdago picante al CTA

El Atlético de Madrid sigue sin perdonar el arbitraje del pasado sábado en el Metropolitano en el duelo ante el FC Barcelona. Como sucedió tras el derbi de La Liga, ahora ha sido la actuación colegial (y de revisión del VAR) la que ha desatado las protestas rojiblancas.

Abril empieza como terminó marzo… 🍿Esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión de @RFEF y @CTARFEF. pic.twitter.com/nCK0cz4X4W — Atlético de Madrid (@Atleti) April 6, 2026

A las 19:03, como suele ser habitual cuando el Atlético manda recados mediante su cuenta de X, llegó la que tiene relación con lo sucedido ante los de Hansi Flick: "Abril empieza como terminó marzo... Esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión de @RFEF y @CTARFEF".

Miguel Ángel Gil Marín, indignado

El fiel reflejo de la indignación rojiblanca partió de un Miguel Ángel Gil Marín que no se mordió la lengua este domingo: "Cuando vemos las imágenes y escuchamos los audios que comparte la RFEF, solo queda sentir vergüenza. No es posible que nos dejen escuchar sus comentarios, completamente contrarios a lo que debería ser el correcto funcionamiento del VAR, y no pase nada. Los árbitros tienen el mismo derecho a equivocarse que jugadores, técnicos y dirigentes, pero los errores del juego son eso, errores. Otra cosa es que un árbitro desde el VAR predisponga al principal cuando está juzgando una acción".

El duelo liguero ante el FC Barcelona se consideraba vital de cara a restar confianza a un conjunto azulgrana que volverá a ser rival este miércoles en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Nueva batalla que se librará en el Camp Nou a las 21:00 en tan solo dos días.