El Celta anunció este lunes la renovación del delantero Pablo Durán hasta el 30 de junio de 2028.

No es el rugido de un león,

ni el peso de un elefante. Es la aproximación de un verdadero titán. pic.twitter.com/eolBbP6QWs — Celta (@RCCelta) April 6, 2026

El atacante gallego vive su segunda temporada en el primer equipo, al que llegó de la mano de Claudio Giráldez desde el filial, con el que se comprometió en el verano de 2022 tras destacar en el Compostela.

"Su trayectoria es el reflejo del esfuerzo, trabajo y sacrificio que enorgullecen al Celta y que pone el foco en el talento de la casa", destacó la entidad celeste en un comunicado de prensa.

A lo largo de este curso, y a pesar de sufrir varias lesiones, Pablo Durán acumula más de 1.500 minutos, en los que suma 5 tantos y 2 asistencias entre LaLiga, Copa del Rey y Liga Europa.

"Sus cualidades físicas y ambición deportiva lo convierten en un jugador con una gran proyección dentro del esquema de Claudio Giráldez. Trabajador, constante y comprometido, Pablo Durán encarna a la perfección los valores de esfuerzo, identidad y sentimiento de pertenencia que definen al Celta", destacó el club.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Pablo Durán, celeste ata 2028! O atacante de Tomiño amplía a súa vinculación co Celta para as próximas dúas tempadas. Dálle, Búfalo! 🙌🐃 pic.twitter.com/0IJ5vZn4Cf — Celta (@RCCelta) April 6, 2026

Pablo Durán no escondió su satisfacción por ampliar su contrato con el Celta, al que llegó en el verano de 2022 procedente de la SD Compostela.

Pablo Durán: "Significa moitísimo estar na casa, no clube de sempre, de aquí, de donde somos. É para estar moi orgulloso tanto eu como toda a miña familia. Espero que sexan moitos anos máis e super contento disfrutando do momento. É algo co que soñas dende que eres pequeno" https://t.co/LNibw1u4wf pic.twitter.com/jVbFKojImL — Mundo Celeste (@MCeleste1923) April 6, 2026

"Jugar en el Celta es algo con lo que sueñas desde que eres pequeño y cuando llegas aquí es como que cumples un sueño. Espero que sean muchos años más, estoy supercontento y disfrutando del momento", afirmó tras firmar su nuevo contrato.

En este sentido, el atacante gallego dijo que hoy es "un día especial" porque "consolidas todo ese esfuerzo y ese trabajo para seguir formando parte de este club, de este equipo".

"Es algo que recordaré toda la vida. Es un placer poder jugar en Balaídos, en mi casa, en mi tierra, rodeado de los míos, y tratando de hacerlo lo mejor posible para conseguir los mayores éxitos", subrayó.

En seis años, Durán ha pasado de jugar en Regional Preferente con el Porriño Industrial a ser uno de los futbolistas más utilizados por Claudio Giráldez en el Celta.

"Me objetivo es seguir creciendo porque creo que todavía tengo muchas cosas que mejorar. Estoy ilusionado por seguir creciendo, por seguir aquí, por seguir en mi casa", indicó el futbolista gallego, quien mostró su ambición de cara al duelo europeo de este jueves contra el Friburgo.

"Estamos muy ilusionados, con muchas ganas de demostrar todo lo que somos como equipo, de dar lo mejor de cada uno y de salir a ganar el partido con la misma ilusión y ganas con las que salimos siempre", concluyó.

Vecino y Aspas apuran para Friburgo

El centrocampista uruguayo Matías Vecino y el delantero Iago Aspas se entrenaron este lunes en la ciudad deportiva Afouteza en el día libre concedido por el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, al resto de la plantilla.

Ambos futbolistas, que no pudieron jugar frente al Valencia por lesión, se ejercitaron para acelerar su puesta a punto con el objetivo de poder reaparecer en el duelo europeo del próximo jueves contra el Friburgo, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga Europa.

Matías Vecino sufrió una rotura fibrilar en el soleo de la pierna izquierda durante la anterior eliminatoria ante el Olympique de Lyon, mientras que Aspas arrastra unas pequeñas molestias en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

La única baja confirmada para el duelo de Alemania que tendrá Giráldez será la del sancionado Javi Rueda aunque habrá que estar muy atentos a lo que ocurre con Hugo Álvarez que salió tocado del tobillo derecho tras el pisotón involuntario de Unai Nuñez en el choque contra el Valencia en Mestalla.