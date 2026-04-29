Iago Aspas tendrá una estatua en Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, informó este miércoles de que el Concello sigue "avanzando en el homenaje de la ciudad a Iago Aspas", después de que el capitán del Celta diese su "visto bueno" a la colocación de una estatua suya en el exterior de Balaídos.

El regidor avanzó que en la junta de gobierno del próximo lunes dará cuenta de la "aceptación" por parte del futbolista a la realización de "una escultura", paso previo a la convocatoria de "un concurso de ideas" para la ejecución de la obra.

Caballero también desveló que la escultura se colocará "en la zona de confluencia de las gradas de Tribuna y la grada de Marcador", justo donde está la palabra Balaídos.

"Ya tenemos la cantidad de dinero preparada para todo este homenaje y lo que significa. Es el deportista más destacado en la historia de la ciudad, máximo goleador del Celta y un futbolista excepcional con valores de arraigo, fidelidad institucional y compromiso con Vigo y el Celta", destacó.

La fiel afición del Celta ha celebrado por todo lo alto esta iniciativa al estar tremendamente orgullosa de su gran capitán y figura más destacada. Si alguien lo merece por todo lo que ha hecho por el club vigués, ese es Don Iago Aspas Juncal.