Puma y LaLiga presentan el balón STELLAR NITRO

Puma presentó este martes el balón oficial de LaLiga para la temporada 2026/27, STELLAR NITRO Ultimate, al que ha calificado como el "más innovador y tecnológicamente avanzado" que la marca ha desarrollado hasta la fecha para las competiciones más exigentes y seguidas del fútbol mundial.

"Cada temporada, LaLiga continúa elevando el nivel del juego con un fútbol más rápido e intenso. El balón STELLAR NITRO se ha diseñado precisamente para responder a esa constante evolución: un balón creado no solo para adaptarse a las demandas del fútbol actual, sino también para potenciarlo en cada jugada", indicó LaLiga.

Añadió que su núcleo NITROFOAM, la innovadora espuma con infusión de nitrógeno de Puma, devuelve más energía al impacto, lo que permite que los toques, pases y disparos salgan del pie con mayor velocidad y capacidad de respuesta que nunca. También es el balón oficial de la Premier League y de la Serie A, por lo que se convierte en el balón de confianza en el corazón de tres de las competiciones de fútbol más importantes del mundo.

Según explicó, la ingeniería que respalda esa capacidad de respuesta se refleja en cada elemento del diseño. Una precisa construcción de paneles 4+4 equilibra el flujo de aire y reduce la resistencia para ofrecer un vuelo más preciso y auténtico cada vez que un jugador lo golpea, mientras que una superficie exterior más rugosa y con relieve ayuda a que el balón corte el aire y mantenga su velocidad y estabilidad a lo largo de toda su trayectoria.

Visualmente, el balón STELLAR NITRO combina rendimiento y personalidad con una estética moderna y sofisticada. Sobre una base blanca limpia, pequeños toques y acentos gráficos en tonos como fucsia, turquesa y morado aportan una fresca sensación, mientras que las formas oscuras con el negro como protagonista generan profundidad para hacer que los colores contrasten y destaquen sutilmente en movimiento. El resultado es un diseño fácilmente reconocible sobre el terreno de juego. El balón Puma STELLAR NITRO Ultimate estará disponible a partir del 26 de mayo en puma.com y en distribuidores seleccionados de todo el mundo.