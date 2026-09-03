Asencio, absuelto

Las dos jóvenes que aparecen en los vídeos de contenido sexual y que han sentado en el banquillo al defensa del Real Madrid Raúl Asencio y a sus excompañeros Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García han confirmado a la jueza que han perdonado a los cuatro implicados.

El perdón que las víctimas del caso han formalizado ante la jueza de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria al inicio del juicio habilita a la Fiscalía para retirar la acusación que formula para los cuatro por delitos de revelación de secretos (difundir unas imágenes de contenido íntimo sin permiso).

No anula los cargos por pornografía

Sin embargo, no anula los cargos de pornografía infantil que se presentan también contra Ruiz, Rodríguez y García (no contra Asencio) por haber grabado un vídeo sexual con una menor (una de las chicas tenía 16 años al suceder los hechos, en 2023), un tipo de delito en el que el perdón de la víctima no extingue la responsabilidad.

Tras escuchar estas manifestaciones de las dos denunciantes, la jueza ha ordenado un receso en la vista.

Los hechos sobre los que gira el juicio

Los hechos sobre los que gira este juicio ocurrieron en el verano de 2023 en un club de playa de Amadores (sur de Gran Canaria), cuando tres compañeros de Raúl Asencio en aquel momento en la cantera del Real Madrid, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, mantuvieron una relación sexual con dos jóvenes plenamente consentida.

El problema es que también tomaron vídeos y fotos del encuentro, presuntamente sin permiso de las dos mujeres. Y luego, según las acusaciones, difundieron esas imágenes por WhatsApp a varias personas más a pesar de que las chicas les dijeron que lo borraran.