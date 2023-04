Jon Rahm ha dejado una exhibición como tarjeta de presentación en el Masters de Augusta, primer major de la temporada de golf. El de Barrika empezó con un doble bogey, pero se rehizo a lo grande para terminar el primer día en lo más alto de la tabla, con -7, empatado con el noruego Viktor Hovland y el estadounidense Brooks Koepka.

Rahm ha cumplido con creces con su papel de favorito a la chaqueta verde, la que sería la sexta del golf español y su segundo Grand Slam particular tras el US Open de 2021. El vasco fue capaz de levantarse como si nada de un inicio fatal, con cuatro putts en el primer hoyo para dejarse ese 6 en el par 4 inicial. Pero Rahm firmó un borrón y cuenta nueva inmediato, con dos birdies en los siguientes dos hoyos. Con unas condiciones perfectas para el juego en la primera mañana en Augusta National, el de Barrika no perdonó en una jornada que apuntaba a buenas tarjetas, provisiones además de cara a la lluvia y frío que se vienen.

El campeón de tres torneos en este 2023 firmó otro birdie en el hoyo 7 y un espectacular eagle en el 8. En la segunda vuelta, Rahm firmó otros tres birdies, que pudieron ser más, rozando otro eagle, para dejar su mejor jornada hasta ahora en Augusta.

A dos golpes de la cabeza están el estadounidense Cameron Young y el australiano Jason Day, mientras que un golpe peor, con -4, hay siete jugadores empatados. Entre ellos destaca el número uno del mundo y defensor del título, Scottie Scheffler. Otro de los favoritos, Rory McIlroy, se quedó en el par del campo, después de un aciago aunque peleado debut en busca de completar el Grand Slam.

Peor le fueron las cosas a Tiger Woods. El estadounidense sufrió como él mismo vaticinó en la previa, con un físico mermado desde su grave accidente en 2021. El campeón de 15 majors terminó el día con +2, como el español Sergio García. El de Borriol fue de más a menos, con dos birdies en los primeros nueve hoyos pero cuatro bogeys en los segundos. El otro español en liza, José María Olazábal (campeón del Masters de Augusta (1994 y 1999), terminó en +5.