La historia de los atletas que se negaron a compartir medalla en París 2024

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sucedió algo que raramente ocurre, y es que el italiano Gianmarco Tamberi y el catarí Essa Barshim empataron hasta los límites posibles, es decir, ambos deportistas superaron cada uno de sus listones hasta llegar a los 2,39 metros. Después de que ambos fallaran sus tres intentos en esa altura, en lugar de acudir al desempate, decidieron compartir la medalla de oro. Pero, algo que parece tan irreal que ocurra en unos Juegos Olímpicos se ha repetido en París 2024. Esta vez los protagonistas son el neozelandés Hamish Kerr y el estadounidense Shelby McEwen. Ambos se encontraban igualados en los 2,38 metros y tras fallar un total de once intentos cada uno, los dos atletas tuvieron la oportunidad de proclamarse conjuntamente campeones olímpicos, sin embargo, tanto Kerr como McEwen no aceptaron la propuesta de compartir la medalla de oro y lucharon en un mano a mano para determinar el primer lugar de la prueba.

Hay que recordar que, debido al número de fallos de los finalistas, el listón se bajó dos veces durante la definición y Kerr finalmente rompió la racha de saltos nulos cuando superó los 2,34 metros para llevarse el oro. Pero no solo eso sino que esta final fue realmente emocionante porque estuvo reñida desde el principio, el motivo es que Kerr, que poseía la mejor marca mundial de la temporada, estuvo a punto de claudicar en los 2,31 metros, pero lo salvó al tercer intento. Y lo aprovechó a la perfección, aunque con suspense y mucho esfuerzo, además, el hecho de que los dos tuvieran dos nulos previos a lo largo de la competición, hacía que el empate fuera absoluto.

Pero, el que veía todo desde el tercer cajón del podio no era otro que el catarí Mutaz Essa Barshim que se hizo con el bronce con 2,34 metros sin poder revalidar la victoria de Tokio 2020. Aun así, este atleta de 33 años ha logrado enlazar cuatro Juegos subido al podio ya que fue medalla de plata en Londres 2012 y Río 2016, oro en Tokio y bronce en París, a lo que añade tres títulos mundiales, así como una plata y un bronce.

Pero, ¿por qué no compartieron la medalla en París 2024? Hamish Kerr habló después de la final y aseguró tener "mucho respeto por lo que Essa Barshim y Gianmarco Tamberi hicieron en Tokio. Sin embargo, yo siempre pensé en la posibilidad de hacer historia. Y creí que jugarme el oro en un duelo directo con Shelby McEwen sería increíble".

Antes de este desenlace, la jornada estuvo marcada por un emotivo momento que tuvo a Gianmarco Tamberi como protagonista. El italiano fue eliminado tras fallar sus intentos por superar los 2,27 metros, seguramente el motivo es que se encontraba indispuesto ya que contó que había vomitado sangre en dos ocasiones y que soportó dolores durante diez horas antes de internarse de urgencia por unos cólicos renales.