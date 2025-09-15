El Tour de Francia de 2026 sale de Barcelona: pavor en la organización francesa

Los graves incidentes en la Vuelta ciclista a España provocados por manifestantes antijudíos y que tuvieron su colofón de riesgo y violencia en la última etapa, en Madrid, han puesto en alerta a la organización del Tour de Francia, la carrera ciclista más importante del mundo, muy por encima en notoriedad, difusión y alcance que la desvirtuada competición española.

Pero lo que los organizadores franceses temen no es un efecto espejo en las carreteras francesas, sino lo que pueda ocurrir en las españolas. Y es que el Tour de 2026 comienza en Barcelona el 4 de julio y las tres primeras etapas se celebran en carreteras españolas. La primera etapa será una contrarreloj que discurrirá por el centro de Barcelona.

Una oportunidad única para los partidarios de las movilizaciones en pruebas deportivas. Con el telón de fondo de la Sagrada Familia y el estadio olímpico de Montjuïc un mar de banderas palestinas y una suspensión de la etapa con ocupaciones de la carretera y disturbios tendría efectos propagandísticos mundiales.

Los corredores serán llevados después a Tarragona, desde donde partirá la segunda etapa con destino final otra vez en Barcelona. Es decir, una nueva oportunidad, si es que no se ha conseguido la suspensión de los tramos españoles de la ronda, para boicotear la prueba ciclista reclamando el fin del supuesto "genocidio" de Gaza y coreando el eslogan terrorista de "Palestina vencerá, desde el río hasta el mar".

La tercera etapa, en caso de que se llegue a disputar, partiría de la localidad barcelonesa de Granollers con destino en un lugar de la geografía francesa que la organización del Tour todavía no ha anunciado.

No es la primera vez que el Tour sale de España. San Sebastián acogió la primera etapa en 1992. En 2023, la prueba salió de Bilbao. Y la previsión, salvo cambio de criterio de los organizadores, es que la próxima edición parta de Barcelona siempre que el Gobierno y la Generalidad garanticen la seguridad de una prueba en la que está prevista la participación del "Israel Premier Tech".