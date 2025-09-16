Hace poco más de quince días, a principios de septiembre, Conor McGregor sorprendía a todos anunciando su candidatura a las elecciones presidenciales de la República de Irlanda del 24 de octubre. El primer doble campeón simultáneo de la UFC pedía a los concejales locales que apoyasen su candidatura, explicando que era "el momento de un cambio real".

Sin embargo, poco le ha durado el sueño. Y es que este martes McGregor se ha retirado de la carrera presidencial. Uno de los motivos de peso es que no ha logrado recabar las nominaciones obligatorias de 20 miembros del parlamento o cuatro autoridades locales, ni siquiera con el apoyo externo de figuras como Elon Musk. Lo cual puede resultar sorprendente ya que, en estos días, ha recorrido diferentes regiones del país para encontrarse con lo que él llamó "los irlandeses olvidados" y, además, viajar a Nueva York para participar en los actos conmemorativos del 11 de septiembre y reunirse con representantes de la administración estadounidense.

Si bien es cierto que el excampeón de la UFC se ha visto envuelto en muchos escándalos en los últimos tiempos, entre ellos un juicio por violación, algo que no le ha impedido querer comenzar una carrera política. De hecho, McGregor asegura en su comunicado que, pese a su marcha atrás en las elecciones presidenciales, seguirá con su idea de entrar en política. No obstante, aunque no se hubiera retirado en este momento, una encuesta del periódico Sunday Independent reflejó que tan solo un 7% de los encuestados hubieran votado por McGregor de haber aparecido en las papeletas electorales.

El mensaje en redes de McGregor

McGregor ha compartido su retirada a través de un extenso mensaje en las redes sociales. No obstante, el luchador asegura que esto es solo el principio de su intromisión en la política. Además, ha lanzado un dardo a las altas esferas y al proceso de elección para la presidencia. "Después de una cuidadosa reflexión y después de consultar con mi familia, retiro mi candidatura a esta carrera presidencial. No fue una decisión fácil, pero es la correcta en este momento", era el mensaje de Conor McGregor en X.

Y es que según 'The Notorious', Irlanda ha cambiado radicalmente en los últimos años, pero sigue inmersa en "una camisa de fuerza de una Constitución obsoleta y respaldada por los principales partidos, que la aprovechan para impedir unas elecciones presidenciales verdaderamente democráticas". No obstante, y a pesar de su salida, el irlandés asegura que a pesar de retirarse, ha logrado "avances significativos" y que este no es el final, sino el comienzo de su trayectoria política.

Muintir na hÉireann, a chairde Ghaeil, I recently announced my sincere and genuine intentions of running for the office of Uachtaráin na hÉireann. I am a very passionate Gael and take great pride in our Country. I have demonstrated this fighting Irish spirit on a world stage… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 15, 2025

El regreso de McGregor a la UFC

Pero la vida no termina aquí para McGregor, de hecho, tras este golpe en la política el luchador se puede centrar en su regreso a la UFC que tendrá lugar en junio de 2026. Hay que destacar que 'The Notorious' es la mayor superestrella de la historia de la compañía, y no compite desde que sufriese una grave lesión en su pierna ante Dustin Poirier en julio de 2021.

Recordemos que en 2024, el irlandés tenía pactado un combate contra Michael Chandler, pero una lesión en un dedo del pie le obligó a cancelar la pelea. Desde entonces, no había vuelto a haber noticias de McGregor a nivel deportivo. A día de hoy, Conor ha vuelto a entrar a la testing pool, y ha compartido varios vídeos entrenando. De hecho, Dana White, jefe de la UFC, ha declarado que está ilusionado y espera contar con el irlandés para esta cartelera.