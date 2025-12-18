Premier Padel ha anunciado el calendario de la próxima temporada, la del año 2026. En esta ocasión hay varias novedades que refuerzan la idea de expandirse en países con menos tradición en este deporte y se añade una cita más en España, el país donde más torneos se disputan, con un total de seis.

Las sorpresas son Londres y Sudáfrica. Una de las ciudades más importantes del mundo, como es la capital inglesa, acogerá por primera vez una prueba oficial de Premier Padel con una categoría de P1, que se disputará en la primera semana de agosto. El circuito catarí lleva varios años intentando expandirse en Inglaterra, donde consideran que hay un gran mercado. De hecho, esta semana presentó la Hexagon World Series. La otra sorpresa es la entrada de Pretoria, capital de Sudáfrica. Será la segunda cita en África, ya que hasta la fecha solo se disputaba el P2 de Newgiza, en Egipto. El torneo en Pretoria será un P2 que se disputará a finales de julio o principios de agosto.

La base del circuito es la misma que la de 2025. Se disputarán 26 pruebas en 18 países, y habrá cuatro torneos Major (Qatar, Roma, París y México). Habrá ocho P1, tres en España: Madrid y Málaga, que continúan en las mismas fechas, y se añade Valencia, que se disputará entre el 8 y el 14 de junio. La sede del torneo todavía no está confirmada, pero todo hace indicar que será en el Roig Arena. España es el país con más citas porque también están los P2 de Valladolid, una de las citas más emblemáticas en la Plaza Mayor de la ciudad y ciudad natal de Arturo Coello, y el P2 de Gijón. Y, claro, el Master Final, el torneo donde solo estarán las mejores parejas del año y que se celebrará en Barcelona.

Premier Padel sigue acercando posturas con los jugadores y, tras consultarles, se ha aceptado una de sus peticiones: que los torneos se disputen en indoor. Cerca del 75 % de los torneos se disputarán en pista cubierta tras el proceso de consulta con jugadores y jugadoras.

Las únicas ausencias respecto al calendario anterior serán Tarragona y Chile. Y hay que tener en cuenta que se tiene que incluir el Mundial de selecciones en el calendario, que se disputará del 1 al 7 de noviembre. No se ha hecho oficial la sede, pero lo más normal es que sea en un país árabe, como ha venido sucediendo en los últimos años. Que el Mundial se dispute en España o Argentina, los países con más tradición, es más una petición de los aficionados que de los jugadores, que son conscientes de dónde está el dinero. Los argentinos habían pedido un segundo torneo y no se les ha concedido este deseo. Argentina solo tendrá el P1 de Buenos Aires.