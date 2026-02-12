Escándalo en Livigno: una maniobra ilegal de un estadounidense deja fuera a Lucas Eguibar

El snowboard cross no entiende de trayectorias ni de justicia poética. Es un deporte salvaje en el que cuatro años de trabajo pueden volatilizarse en apenas un minuto. Lucas Eguibar lo sabe bien. En Livigno, en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, el donostiarra ha vuelto a comprobar que la fortuna olímpica sigue esquivándole. Esta vez, en forma de una maniobra antirreglamentaria del estadounidense Nathan Pare que lo derribó en los cuartos de final y le dejó sin semifinales.

Era su cuarta aventura olímpica. También, quizá, una de las más maduras. Campeón del mundo en 2021, ganador de pruebas de Copa del Mundo y referente indiscutible del snowboard cross, Eguibar llegaba con la ambición intacta y el objetivo claro: pelear por la medalla o, como mínimo, asegurar un diploma. Pues hoy se ha tenido que marchar con un noveno puesto que sabe a muy poco.

El derribo que lo cambió todo

La carrera estaba donde él quería. En una serie exigente, con los franceses Loan Bozzolo y Jonas Chollet —17 años y una de las grandes promesas—, Eguibar había planteado una estrategia calculada al milímetro. Había preparado la tabla para que corriera mejor en el tramo final, consciente de que en la salida sufriría más. Eso le obligaba a gestionar los nervios y buscar una buena colocación antes del desenlace.

"Estaba un poco nervioso por eso y sabía que tenía que luchar por tener una buena posición", explicaba después en Eurosport. Atacó en la tercera curva, ganó metros y se colocó donde quería. Entonces llegó la cuarta curva del Snow Park de Livigno y el accidente… Pare se cerró hacia el exterior y, en lugar de respetar la línea, invadió el espacio del español. Las tablas hicieron el temido "afilador" y Eguibar salió despedido. El estadounidense logró mantenerse en pie, remontó y cruzó primero la meta. El vasco, en cambio, vio cómo su sueño se quedaba clavado en la nieve.

🤕 La cara más amarga que tiene este deporte 🇪🇸😰 Lucas Eguibar se queda con la miel en los labios en los cuartos de final tras ser derribado por Nathan Pare#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/s3YdsgJ4Yt — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 12, 2026

Los jueces revisaron la acción y descalificaron a Pare por maniobra ilegal. Pero el reglamento no devolvió a Eguibar a las semifinales. Los dos franceses avanzaron y el español quedó relegado al noveno puesto final, tercero en su serie tras la sanción, pero fuera de la pelea por las medallas.

"En esa posición es imposible librarte", lamentó. "He cerrado la curva para no invadir su espacio y él ha hecho al revés, se ha venido hasta mí". También hubo autocrítica: "Si hubiese hecho la salida perfecta, seguro que no me hubiera metido en ese meollo".

Cuatro Juegos, misma espina

La eliminación ha sido un golpe duro pero más si recordamos que en 2014 y 2022 ya había rozado el podio con sendos séptimos puestos, diploma olímpico en ambos casos. En 2018 no pudo competir por lesión. En 2026, cuando parecía tener la experiencia y el colmillo necesarios para dar el salto definitivo, el destino volvió a cruzarse.

"Creo que le he insultado, pero no me acuerdo", confesó en caliente. "Llevábamos tanto tiempo trabajando para esto, que duele". Abajo, mientras el público silbaba la acción, se dirigió a Pare: "Te van a descalificar". "Ya veremos", respondió el estadounidense. Tardó tres minutos en confirmarse.

Eguibar fue claro en su análisis: "Somos profesionales y él se ha tenido que dar cuenta de que no podía ser así. En la curva 3 yo podía haber hecho lo mismo, pero no lo he hecho porque es ilegal y yo no compito así. Me parece muy injusto".

Una jornada amarga para España

Hasta ese momento, el vasco había competido con solvencia. Fue duodécimo en la clasificatoria, lo que le emparejó en unos octavos complicados, junto a su vecino Álvaro Romero, de 22 años, y el propio Bozzolo. Con ligera nevada y visibilidad reducida —"pero eso era para todos", apuntó Romero—, Eguibar gobernó su serie sin agobios.

Romero, en sus primeros Juegos, terminó vigésimo tercero, satisfecho por la experiencia pese al resultado. La delegación española se quedó así sin una de sus grandes opciones en la nieve italiana.

En la lucha por las medallas, Austria celebró el oro de Alessandro Haemmerle, íntimo amigo de Eguibar, que repitió título olímpico, y el bronce de Jakob Dusek. La plata fue para el canadiense Eliot Grondin. Francia, que había colocado a tres riders en semifinales, se quedó sin premio.

El snowboard cross volvió a demostrar su crudeza. Un roce, una mala decisión, un instante. Para Eguibar, otra caída olímpica. Otra vez la nieve como testigo de un sueño interrumpido.