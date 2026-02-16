Pierre Crinon, el macarra de los Juegos: Francia le abre expediente tras la pelea con Wilson

Los Juegos Olímpicos no veían una pelea sobre el hielo desde 1998. Casi tres décadas después, la imagen volvió a repetirse en Milán-Cortina con un episodio más propio de la NHL que de una cita olímpica. El protagonista inesperado fue el francés Pierre Crinon, que terminó a golpes con el canadiense Tom Wilson en el tercer periodo del Canadá-Francia.

Lo que en la NHL forma parte del paisaje y suele saldarse con cinco minutos de sanción, en el reglamento internacional está prohibido y conlleva expulsión automática. Así ocurrió esta vez: ambos jugadores fueron enviados al vestuario tras intercambiar golpes ante la intervención de los árbitros.

El choque, que terminó con un contundente 10-2 para Canadá, ya estaba decidido cuando saltaron las chispas. La secuencia comenzó minutos antes, cuando Crinon impactó con el antebrazo en la cabeza de Nathan MacKinnon, compañero de Wilson. El francés fue sancionado con dos minutos, regresó al hielo y, en un nuevo lance, empotró a Wilson contra la valla.

La respuesta fue inmediata. Tom Wilson, extremo de los Washington Capitals y con fama de jugador duro, se quitó los guantes y fue directamente a por Crinon. El francés no rehuyó el combate. Ambos, dos auténticos colosos —1,93 y 102 kilos el canadiense; 1,95 y más de 100 kilos el galo—, intercambiaron golpes hasta que los árbitros lograron separarlos.

🇨🇦🏒🇫🇷 A pesar de lo que Tom Wilson, jugador de Canadá y Pierre Crinon, de Francia, pensaban, en los Juegos Olímpicos no están permitidas las peleas que sí hay en la NHL Ambos dejaron esta lamentable imagen, tras la cual fueron expulsados.#JJOOInviernoRTVE #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/7xqdEa4s0Z — Teledeporte (@teledeporte) February 16, 2026

"Si te metes con nuestros gigantes, eso es lo que hace Willy", justificó después Drew Doughty. El portero Jordan Binnington resumió la escena con un lacónico: "Así es el hockey". En Norteamérica, la pelea incluso redondeó la actuación de Wilson, que firmó gol y asistencia y completó el llamado "Gordie Howe hat trick".

Francia actúa de inmediato

Pero lo que para Canadá puede entenderse como parte de la cultura competitiva, para Francia supone un problema institucional. Aunque la federación internacional no impuso partidos adicionales de sanción, la Federación Francesa ha decidido abrir un expediente a su propio jugador y le ha citado para que dé explicaciones ante el director técnico y el seleccionador nacional.

La decisión responde a que no es la primera vez que el nombre de Crinon aparece ligado a un incidente violento. El defensa de los Brûleurs de Loups de Grenoble arrastra un historial controvertido. A comienzos de temporada fue sancionado con siete partidos en la liga francesa por golpear repetidamente —y sin casco— al guardameta del Angers, Matt O'Connor, al que provocó una lesión ocular y dejó ensangrentado.

Tras aquel episodio, Crinon reconoció en redes sociales haber "traspasado límites que ningún jugador debería traspasar". En los últimos cuatro años acumula 19 partidos de sanción, una cifra que alimenta el debate sobre su idoneidad para representar a Francia en unos Juegos.

Imagen olímpica en entredicho

La escena de Milán-Cortina reabre la discusión sobre los límites de la dureza en el hockey internacional. La NHL tolera las peleas como parte del espectáculo; el reglamento olímpico las prohíbe expresamente. La diferencia de criterios quedó en evidencia ante millones de espectadores.

Para muchos aficionados franceses, lo sucedido confirma viejas sospechas. La denuncia judicial por el caso O'Connor no prosperó —el traumatismo facial remitió en pocos días—, pero la percepción pública no se disipó. Ahora, en el primer gran roce en la cita olímpica, Crinon vuelve a estar en el centro de la polémica.

Mientras Canadá sigue su camino como uno de los favoritos al oro, Francia gestiona una crisis interna. Los Juegos aspiraban a ser escaparate de talento y competitividad; durante unos segundos, el foco se desplazó a los puños. Y el nombre que más ruido deja tras la tormenta es el de Pierre Crinon.