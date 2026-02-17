El drama de McGrath: huye al bosque tras perder el oro olímpico

Atle Lie McGrath, el esquiador noruego, deprimido después de haber perdido la medalla de oro en eslalon que tenía al alcance en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina y sumado a la pérdida de su abuelo en los primeros días de la competición, se vino abajo y protagonizó un momento de aislamiento en un pequeño bosque cercano a las pistas de esquí donde se lleva a cabo la competición.

El esquiador, nacido en EEUU de madre noruega y padre estadounidense –que participó en los Juegos Olímpicos de Calgary en 1988–, había conseguido ventaja en la primera manga, pero se salió de las pistas después de unas pocas puertas en la segunda manga. La rabia y el enfado se apoderaron de él y lanzó sus bastones por encima de las vallas de protección. Fue más allá y se quitó los esquís para comenzar a andar por la pista en dirección al bosque. Al apartarse, clavó su casco en la nieve y se tiró de espaldas sobre el manto blanco.

Explicación de lo sucedido

Atle Lie McGrath fue rescatado por una moto de nieve y volvió a ponerse los esquís para atravesar la línea de meta desolado. "Solo necesitaba alejarme de todo. Pensaba encontrar un poco de calma y paz, pero no, porque los fotógrafos y la policía vino a buscarme en el bosque. Fue una experiencia surrealista", explicó en una rueda de prensa convocada por él mismo en su hotel en Bormio.

Scena incredibile nello slalom di Bormio Atle Lie McGrath era in testa, ma inforca nella seconda manche e deve così rinunciare all’oro. La rabbia è tanta: butta un bastoncino, poi si sgancia gli sci, esce dalle reti, si incammina nella neve fresca e va a piangere ai margini del… pic.twitter.com/6VuOwxiv1t — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 16, 2026

El noruego sostuvo que después de estar un tiempo en el bosque, "ahora lo voy a pasar con la gente que quiero" y especificó que "mi madre, mi hermano y mi novia están aquí, estoy muy feliz de tenerlos".

Una dura noticia recibida

El deportista de 25 años recibió una mala noticia antes de comenzar a competir en los Juegos Olímpicos. El día de la ceremonia oficial, el pasado 6 de febrero, le informaron que su abuelo, con quien mantenía una estrecha relación, había fallecido. "He perdido a alguien a quien quería mucho. Es uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me ha costado mucho, mucho, lidiar con la situación estos últimos días", contó.

McGrath lució un brazalete negro en recuerdo de su abuelo y reconoció que su muerte le había afectado enormemente, aunque declaró: "pero no ha alterado mi concentración". Además, el deportista expresó su admiración y reconocimiento: "Estoy convencido de que él es la única razón por la que gané la primera manga con tanta diferencia. Estaba muy orgulloso de ello".