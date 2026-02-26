El plan maestro de Eileen Gu para "hackear" su cerebro: "Puedo convertirme literalmente en quien quiera ser"

Eileen Gu, deportista china nacida en Estados Unidos, consiguió tres medallas – un oro y dos platas – en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno. Más allá de sus gestas deportivas, la joven dejó grandes reflexiones en su rueda de prensa. En primer lugar, aseguró que el deporte en general es "realmente honesto porque no puedes mentirte a ti mismo" y no se basa en repetirse frases como "puedo soportar la presión" o "soy genial".

Para alcanzar la élite es necesario renunciar a ciertas cosas y dar lo mejor de sí misma, lo que implica dedicar muchas horas y esforzarse al cien por cien. "No se trata de decirme a mí misma una frase optimista en el último segundo y dar por terminado el día. Es el hecho de que miro atrás y veo literalmente años, como una década de trabajo duro, de poner mi corazón y mi alma en este deporte", afirmó.

Ese esfuerzo muchas veces queda oculto: "Cuando te quedabas hasta tarde y los demás no estaban allí, cuando llegabas temprano y los demás no estaban allí, cuando te esforzabas al cien por cien en los entrenamientos día tras día durante meses y meses", recordó, en referencia a las horas invisibles detrás del rendimiento.

Eileen Gu subrayó que lo más importante "es confiar en mí misma, pero es construir esa confianza cada día". Y teniendo en cuenta esa emoción positiva que aporta el deporte lanzó un mensaje dirigido a las más jóvenes: "Esa es una de las principales razones por las que animo a más chicas jóvenes a practicar deporte, porque creo que el poder que tiene para desarrollar e inculcar esa confianza en las personas es algo realmente especial y único".

En la práctica la introspección

La especialista en esquí acrobático también fue cuestionada sobre su rapidez y exhaustividad al responder a las cuestiones que la realizaban en rueda de prensa y argumentó que es "una persona pensativa y introspectiva". Reconoció que pasa tiempo pensando "y no es un mal lugar para estar". Además, vierte sus pensamientos en un diario: "Escribo mucho en mi diario. Desgloso todos mis procesos mentales. Creo que aplico una lente muy analítica a mi propio pensamiento". Eileen Gu pone el pensamiento como una herramienta capaz de cambiar la identidad personal, ya que, según ella, si una persona puede controlar cómo piensa, entonces puede influir directamente en quién es.

Did not expect a question that starts out 'Do you think before you speak?' to go so well. A+ question from Charlotte Harpur A++ response from Eileen Gu. pic.twitter.com/cvNJ6rSwl3 — sim (@simscircuit) February 23, 2026

La joven explicó que su edad juega a su favor – tiene 22 años – y señaló que gracias a la neuroplasticidad – capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse – tiene la posibilidad de convertirse "literalmente en quien quiera ser". Su meta es transformarse cada día en el tipo de persona que su "yo de ocho años" admiraría: "Eso es lo más genial de todo, que puedas tener a tu yo más joven orgulloso de ti hoy".

Asimismo, defendió que pasar "mucho tiempo en mi propia cabeza" no responde a una actitud egocéntrica: "Es más bien como un retoque, como lo haría un científico". Eileen Gu apunta que intenta analizar su propio cerebro de igual manera en que perfecciona su práctica de esquí libre. Su meta: "Ser mejor mañana de lo que soy hoy".