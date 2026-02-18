Badosa responde a las críticas tras retirarse en Dubái: "No tienes ni idea de lo que es vivir con una lesión crónica"

Paula Badosa ha tenido que retirarse una vez más de un partido oficial. Ha sido en la ronda de dieciseisavos de final que estaba disputando ante la ucraniana Elina Svitolina en Dubái. Después de ceder el primer set y llevar aproximadamente cuarenta minutos de juego, la española ha tomado la decisión de abandonar la pista.

Un suceso que se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de su carrera. En total, son 38 veces en las que los problemas físicos no han permitido a la española luchar por conseguir la victoria. Además, hace unos días estuvo ausente en el WTA 1000 de Doha por problemas en la cadera. Ante esta situación, una aficionada la ha acusado de ser irrespetuosa por abandonar tantos partidos y Badosa ha decidido no quedarse callada.

"Soy la primera en sufrir dolor y tener pesadillas interminables para intentar encontrar soluciones cada día y, para mí, después de todo, pisar una pista de tenis hace que todo merezca la pena cada vez. Así que seguiré intentándolo. Porque se trata de intentarlo y eso no va a cambiar. Siempre lo intentaré una vez más", ha afirmado la tenista en su cuenta de X.

Retirarse no está en sus planes

Badosa ha señalado que, aunque las posibilidades sean mínimas, seguirá adelante y ha recomendado a la seguidora no ver sus partidos si no son de su gusto: "Si hay tan solo un uno por ciento de posibilidades de seguir adelante, las aprovecharé. Así es como veo y entiendo la vida. Si no te gusta, no tienes por qué seguirme. Y lamento informarte de que no me retiraré, así que seguirás viéndome durante un tiempo. La próxima vez, cambia de canal".

You have no idea what it’s like to live with a chronic injury and still choose to keep going. To wake up everyday not knowing how your body will respond, searching for solutions, and fighting for something you love and give everything even when it’s so difficult. Trust me I’m the… — Paula Badosa (@paulabadosa) February 18, 2026

La catalana ha respondido a la fan que no tiene "ni idea" de lo que es "vivir con una lesión crónica y seguir adelante a pesar de todo": "Despertarte cada día sin saber cómo responderá tu cuerpo, buscando soluciones y luchando por algo que amas y por lo que lo das todo, incluso cuando es muy difícil". Por último, ha agradecido a quienes sí muestran su apoyo pase lo que pase: "Gracias por acompañarme en este camino y perdón por hacerte pasar por momentos tan difíciles. Ojalá pronto salga el sol", ha concluido su respuesta.