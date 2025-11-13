Paula Badosa muestra su exigente rutina diaria en Dubái

Paula Badosa ha compartido un vídeo con todos sus seguidores en el que enseña su rutina diaria en Dubái. Hace unos meses, la tenista anunció que no volverá a competir hasta 2026 debido a los altibajos de sus problemas físicos: "Seguiré encontrando la manera de volver", aseguró.

Su jornada comienza preparándose para ir a entrenar y dirigiéndose en coche hacia el gimnasio, donde se encuentra con su entrenador. La bicicleta elíptica marca el inicio de la sesión y sigue con los estiramientos antes de empezar con un entrenamiento de fuerza con la vista puesta en el próximo año.

Badosa termina en la cinta de correr para trasladarse a la pista de tenis. Ahí, coge la raqueta para trabajar con la pelota y medir sus reflejos, además de otros ejercicios adicionales. Al regresar a casa para comer, se encuentra con sus amigos y encuentra hueco para grabar entrevistas desde su hogar.

Por la tarde, regresa a la pista de tenis para continuar con su entrenamiento. Después de esta última sesión, se dirige a la sauna de Contrast, una cadena de centros de bienestar en Dubái conocida por ofrecer terapia de contraste, que es la práctica de alternar entre calor – saunas – y frío – baños de hielo –.

Paula Badosa completa el día con una sesión de fisioterapia antes de cenar. Asimismo, se puede ver que durante la jornada completa su recuperación con presoterapia, lo que mejora la circulación. Esta es toda la rutina compartida por la tenista bajo el texto: "Just a day in my life..." – Un día cualquiera en mi vida – y acompañada de una canción de fondo.