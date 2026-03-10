El biatleta y esquiador de fondo con discapacidad visual Maksym Murashkovsky asombró con unas declaraciones en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina 2026 después de colgarse la medalla de plata en la disciplina de biatlón junto a su guía Trush. Murashkovsky se quedó a 2:09.2 del chino Hesong Dang.

En sus palabras admitía cuál había sido su manera de prepararse durante estos seis meses para acudir a la gran cita olímpica: "Durante los últimos seis meses he estado entrenando con ChatGPT", dijo el ucraniano. Esta fue su alternativa al "entrenamiento clásico como siempre he hecho, con humanos".

Murashkovsky explicó que no utilizó la herramienta solo para la parte táctica sino que también "era la mitad de mi plan de entrenamiento, motivación, etc. Representaba una gran parte de todo mi entrenamiento". Desde psicóloga, hasta coach y en alguna ocasión como médica, han sido algunos de los apoyos que ha buscado el joven.

Más utilidades

No era la primera vez que recurría a ella ya que durante la Copa del Mundo de Biatlón celebrada en Szklarska Poreba, Polonia, también empleó la inteligencia artificial y tuvo su éxito en la competición: "Gané algunas medallas allí, e incluso una de oro. Así que le doy mucho crédito a ChatGPT", afirmó a sus 25 años.

Más allá del deporte, el atleta paralímpico señaló que emplea la herramienta para mejorar su rendimiento en su día a día ya que cree que es "una tecnología revolucionaria". "La uso para aprender, para idiomas, para algunos de mis proyectos, en química, biología y deportes", apuntó. Sin embargo, lamentó su uso "en el ámbito militar y en ámbitos adversos" ya que también puede emplearse con malas intenciones.