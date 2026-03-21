Histórica plata de España en el novedoso relevo mixto 4x400 del Mundial

Los españoles Markel Fernández, Paula Sevilla, David García y Blanca Hervás han logrado este sábado la medalla de plata en el relevo mixto 4x400, prueba que se ha estrenado en el programa de los Mundiales de atletismo en pista cubierta en esta edición de Torun (Polonia).

El cuarteto español, que estableció su mejor marca de la temporada con 3:16.96, solamente ha cedido ante Bélgica (3:15.60), que dominó toda la prueba. El bronce fue inicialmente para Jamaica con 3:17.13, pero minutos después fue descalificada por cambio irregular en el polémico primer intercambio, por lo que ha cerrado el podio Polonia (3:17.44).

El hecho de salir por la calle 1 perjudicó en el primer relevo a Markel Fernández, que entregó ultimo el testigo, pero el equipo español se vio beneficiado por una caída entre neerlandeses y estadounidenses causada por el tumulto y la caida que hubo en el momento del cambio.

Paula Sevilla no se vio afectada por el percance y comenzó su carrera en cuarta plaza. La atleta de La Solana metió de lleno a España en la pugna por las medallas al entregar la posta a David García, quien se fajó para manener las opciones antes de dar paso a Blanca Hervás, finalista en el plano individual en Torun.

La madrileña supo administrar sus fuerzas. Se mantuvo a algo más de un metro de la jamaicana Leah Anderson sin permitir que se la acercara más de lo debido la polaca Justuna Swiety-Ersetic y remató pletórica en la recta final para superar a la caribeña y dar a España la primera medalla en estos Campeonatos Mundiales.

La caribeña se tuvo que conformar con la tercera posición inicialmente, pero después fue descalificado el equipo y subió al podio el conjunto anfitrión.