El piloto italiano Luca Marini (Ducati) ha sido este sábado el más rápido de la segunda jornada del test de pretemporada de MotoGP en el nuevo circuito de Mandalika, por delante de un Marc Márquez que ha dado un paso al frente y de un Maverick Viñales que ha completado el 'podio' del día.

Con un crono de 1:31.289, el hermano de Valentino Rossi lideró el paso al frente de Ducati, que colocó a 5 de sus 8 pilotos en el 'Top 10', y superó por 0,192 milésimas al octocampeón del mundo, todo en una jornada en la que la lluvia no trastocó los planes y en la que por primera vez se pudieron ver registros de 1:31 en el trazado indonesio.

En Repsol Honda, Marc Márquez rodó 74 vueltas y marcó su mejor crono en su penúltimo giro, mientras que Pol Espargaró, terminó octavo a tres décimas de la cabeza. También a lomos de una moto de la marca japonesa, Takaaki Nakagami y Àlex Márquez fueron decimoquinto y decimosexto, respectivamente.

El mayor de los Márquez se ha mostrado "muy satisfecho" con el rendimiento conseguido, en general, en los dos días de entrenamientos que ya ha completado en el nuevo circuito de Mandalika, en la isla indonesia de Lombok.

El español ha reconocido haber dado "un paso hacia adelante": "Es cierto que hemos hecho el segundo mejor tiempo, pero lo importante en los tests no es la posición, sino el cómo se ha hecho, lo que hemos probado y qué ha funcionado. Estoy contento, aunque queremos seguir dando más pasos".

"Ya dije ayer que estoy empezando a sentir la moto y hoy hemos dado otro paso, es verdad que hemos terminado segundos, pero eso no es algo que me preocupe ahora ya que lo que me importa más es el ritmo que la vuelta rápida, la forma en la que llegó a ese tiempo", recalcó el piloto.

Por su parte, Viñales finalizó tercero con la RS-GP 2022 de Aprilia, y Aleix Espargaró terminó decimocuarto después de sufrir una caída en la curva 12. Mientras, Joan Mir lideró las Suzuki, quinto con la misma vuelta rápida que Zarco, y Àlex Rins se posicionó duodécimo.

En Yamaha, el vigente campeón del mundo, el francés Fabio Quartararo, rodó 68 vueltas y se colocó primero antes de que Marini, Marc Márquez y Viñales superaran su tiempo, lo que le condenó al cuarto puesto del día. En KTM, Raúl Fernández fue el segundo mejor 'rookie' de la jornada, vigésimo primero.