MotoGP: Márquez vuelve para destronar a Quartararo

Este viernes arranca el Mundial de MotoGP 2022. Los libres en el circuito internacional de Losail darán el pistoletazo de salida al GP de Catar que culminará con la carrera del domingo, la primera prueba de fuego para los 24 pilotos con los focos puestos en uno en especial: Marc Márquez.

El de Cervera, ocho veces campeón del mundo, regresa en condiciones casi óptimas tras sus numerosos problemas físicos, con la diplopía que terminó con sus aspiraciones la temporada pasada ya superada, aunque con el hombro aún en fase de tratamiento. Sin embargo, pese a esto, el piloto de Repsol Honda se ha mostrado optimista de cara al curso, con ganas de volver a lo más alto para conquistar su novena corona.

Márquez se ha puesto en manos del doctor Cotorro, el mismo que trata a Rafa Nadal, artífice en gran parte de la preparación física del balear que fue esencial para hacerse con el Open de Australia el pasado mes de enero a pesar de la lesión crónica que padece en el escafoides del pie izquierdo.

El piloto de 29 años manifestó hace unos días, en la previa del Mundial, su convencimiento de que está preparado para afrontar el reto y estar en los puestos de cabeza: "No sabría poner un porcentaje, pero me encuentro listo. Porque no hace falta estar al 100% para luchar por un Mundial. Estando bien físicamente, si tú te sientes bien, convencido, estas capacitado para luchar por un Mundial. Quizás no al cien por cien podrías ganar x carreras, estando bien sin estar al 100% puedes ganar menos carreras pero luchar por un Mundial, y esa es la intención".

Márquez, que ha vivido un infierno de lesiones, pensó incluso en la retirada, pero su espíritu ganador le llevaron no sólo a regresar con buen ritmo sino a ganar tres carreras en 2021. Ahora, afronta el mayor reto de su carrera en el que tratará de imponerse a otros grandes favoritos, los jóvenes que vienen pisando fuerte como el vigente campeón, Fabio Quartararo, Bagnaia o Mir.

A sus 22 años, Fabio Quartararo, el campeón de la pasada temporada es el gran favorito en el Mundial de MotoGP 2022. El piloto francés de Yamaha, que confirmó en 2021 que lo tiene todo para marcar una época, reconoce en Márquez al "rival a batir" esta temporada.