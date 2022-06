Marc Márquez volverá antes del final de temporada

Alberto Puig, director del equipo Honda Repsol, ha hablado en DAZN sobre la recuperación de Marc Márquez tras su reciente operación en el brazo y ha mandado un mensaje de optimismo. En el equipo japonés no quieren dar fechas concretas pero están convencidos de que las sensaciones son positivas y que el piloto se podrá subir a una moto antes de que finalice la temporada 2022.

En cuanto al estado anímico del ocho veces campeón del mundo, Puig ha comentado que el piloto se encuentra feliz y animado: "Está muy contento y la verdad es que se encuentra bien. Ya desde que volvió de Estados Unidos ha entrado en una dinámica de encontrarse realmente bien. Está muy optimista y positivo. Ahora, en breve, va a tener un primer chequeo con los doctores, poco a poco. Está activo, no está sentado en el sofá", subrayó el catalán.

Sobre los plazos no se ha querido pronunciar pero reconoce que lo esperan para antes de cerrar el curso: "El cuándo no lo sé. El médico ya lo dijo: a la que el hueso esté consolidado, él no va a tener ningún inconveniente en que Marc vuelva. Será muy importante que pueda volver y probar la moto. Para final de temporada tenemos entrenamientos y pruebas que son muy importantes para la moto de cara al próximo año".

Eso sí, en Honda no quieren correr ningún riesgo. Alberto Puig ha asegurado que lo más importante es "que no haya complicaciones y que tiene que haber una consolidación del hueso". Esta operación ha sido la cuarta a la que se somete el piloto de Cervera en dos años y espera que sea la definitiva de cara a poder volver a competir al máximo nivel.