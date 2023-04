Binder se lleva el accidentado esprint del GP de España y Pedrosa acaba sexto

Hands up if the #TissotSprint has become the favourite moment of your Saturday thanks to these guys! 🙋‍♂️🙋‍♀️

🥇 @BradBinder_33

🥈 @PeccoBagnaia

🥉 @jackmilleraus #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/ykakbmJr0o