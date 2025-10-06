Fermín Aldeguer es el nombre del fin de semana en MotoGP. Con tan solo 20 años, el murciano ha logrado su primera victoria en la categoría reina y ya es el segundo más joven en lograrlo. Natural de La Ñora (Murcia), un pequeño municipio de menos de 5.000 habitantes, Aldeguer forma parte del equipo Gresini desde marzo de 2024 junto a Alex Márquez y es uno de los rookies de MotoGP 2025.

Pero no todo ha sido un camino de rosas para el murciano… De hecho, el joven inició su carrera en la Cuna de Campeones, compitiendo en la categoría Mini GP 110, donde compartió pista con personajes como Izan Guevara, Adrián Fernández y Pedro Acosta. Poco después, ya en 2016 y con tan solo 10 años, ya en la categoría Maxi GP, Aldeguer logró el tercer puesto, quedando por detrás de Pedro Acosta y Yeray Ruiz. Al año siguiente, continuó su desarrollo en la Cuna, lo que le permitió dar el salto a la European Talent Cup en 2018 y 2019.

En su primera participación en la European Talent Cup, el piloto de La Ñora finalizó en décima posición, mientras que en su segunda temporada alcanzó el tercer puesto. Sin embargo, a finales de 2019, se vio obligado a detener su carrera debido a limitaciones económicas y logísticas. Pero no se paró en seco, sino que en ese momento apareció en su vida José Manuel "Josete" Ruiz, conocido por su trabajo con Deniz Öncü en Moto3 y por haber apoyado a pilotos como Masiá o Iannone.

Tan solo un año después, en 2020 y tras conseguir una Yamaha, en su primera temporada se proclamó campeón del Campeonato de Europa de Moto2 en la categoría Superstock 600 del FIM CEV Repsol, con el equipo Fau55 Teyracing.

Gracias al título, en 2021 disputó la Copa del Mundo FIM Enel MotoE de la mano del Openbank Aspar Team, junto a María Herrera. Pero además, en 2021 también disputaría otra competición tras anunciarse como competidor en el FIM CEV Moto2 European Championship de la mano del Boscoscuro Talent Team Ciatti. De hecho, el 30 de mayo de 2021, hizo su debut en el GP de Italia de Moto2 de 2021 con el equipo MB Conveyors Speed Up, acabando en 12.ª posición y logrando 4 puntos con apenas 16 años y 55 días.

En 2022, comenzó su primera campaña completa en el mundial de Moto2 en el equipo Speed Up Racing. En su segunda carrera terminó en la séptima posición, encontrándose momentáneamente en la posición 12 del campeonato.

Ahora, unos años después y con algún campeonato bajo el brazo, Aldeguer ha logrado su primera victoria en la «categoría reina» de MotoGP en el Gran Premio de Indonesia de 2025 seguido de Pedro Acosta y Álex Márquez. Gracias a ver la bandera a cuadros, se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar en la máxima categoría (20 años y 183 días) por detrás de Marc Márquez y en el primer piloto murciano en lograrlo.

¿Cómo ha sido su primera victoria en MotoGP?

Fermín Aldeguer se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar una carrera de MotoGP, imponiéndose en Mandalika por delante de Pedro Acosta y Álex Márquez. En la primera vuelta, Marc Márquez sufrió una aparatosa caída al ser prácticamente embestido por Bezzecchi, quien no alcanzó a frenar.

Aldeguer firmó una exhibición magistral para lograr su primera victoria en MotoGP. El piloto del BK8 Gresini Racing MotoGP impuso un ritmo inalcanzable, dejando atrás a Pedro Acosta y a Álex Márquez, quienes completaron las posiciones de honor. Es cierto que el GP de Indonesia no fue fácil… La jornada, marcada por un inicio accidentado, tuvo también un duro golpe para el Campeón del Mundo.

Después de apagarse el semáforo, el primer incidente no tardó en llegar. Apenas unas curvas después, en la primera vuelta, el poleman Marco Bezzecchi no consiguió una buena salida y, en su intento por remontar, perdió el control de su moto al no gestionar bien la velocidad. Como consecuencia, chocó contra la rueda trasera de la Ducati del Campeón del Mundo, Marc Márquez, provocando que ambos terminaran en el suelo. Poco después, Joan Mir también se fue al suelo, marcando un inicio muy accidentado de la carrera.

Tras el inicio marcado por los accidentes, Acosta se mantenía al frente hasta que Aldeguer logró superarlo, comenzando a marcar vueltas rápidas tras rebasar también a Marini. Esto dejaba a este último en el último escalón del podio, con Raúl Fernández muy pegado. Detrás de ellos se encontraban las dos Yamaha oficiales, precediendo a Álex Márquez, quien con esa posición lograba ganar algo de aire en la lucha por el subcampeonato, ya que Bezzecchi estaba fuera de carrera y Francesco Bagnaia se había caído mientras rodaba último.