Días antes de que Marc Márquez se proclamara campeón del mundo de MotoGP saltaban las alarmas por el cambio de manera de contabilizar los títulos mundiales. Recordemos que Márquez, con el logrado en Japón, tiene ya 9 títulos en total (7 de MotoGP, uno de 125cc y uno de Moto2).

En general, las últimas decisiones de Liberty Media despertaron temores sobre una posible marginación de estas divisiones, que sirven como el semillero para la próxima generación de talento en el motociclismo.

El problema surgió cuando, a raíz de estas decisiones se hablaba de que Marc Márquez no tendría 9 títulos mundiales sino solo 7 porque no contarían los que no son 'categoría reina'. La idea de Liberty Media era potenciar la máxima cilindrada, a la par que decrecía la visibilidad en torno a las categorías inferiores. ¿Cuándo surgió la duda? Quedó claro cuando crearon un Hall of Fame para presentar el nuevo formato del trofeo, donde solo se incluyeron a pilotos con al menos dos títulos en la categoría reina y/o 25 victorias en la misma clase.

Sin embargo, Carlos Ezpeleta, el director deportivo de MotoGP e hijo de Carmelo Ezpeleta, ha intervenido con un mensaje de tranquilidad: "Creo que todo el mundo sabe lo importantes que son Moto2 y Moto3 para el Campeonato del Mundo y probablemente sea justo repetirlo más a menudo, porque parece que ha habido una gran cantidad de rumores en las últimas semanas". El español publica estas palabras al mostrarse "sorprendido" por los rumores que llegaban incluso abordando la posibilidad de que Moto2 y Moto3 no compitiesen "en todos los eventos".

No obstante, a nadie se le escapa que todo esto encierra un trasfondo más complejo ya que las tensiones hierven respecto a cómo se perciben los logros en categorías más pequeñas. Pero no solo eso y es que para Carlos Ezpeleta los títulos no se tocan: "los Campeonatos del Mundo son Campeonatos del Mundo, y los títulos mundiales son títulos mundiales. Todos los que se han concedido seguirán contando, es sólo cuestión de cómo se formule y de los detalles". Pero el director deportivo de MotoGP no se queda ahí y explica el cambio en el campeonato en los últimos años… "Ha habido un cambio de tendencia debido a cómo el campeonato ha evolucionado hasta convertirse en lo que es ahora, más grande que nunca y más importante a nivel mundial que nunca. Ahora mismo está claro que el objetivo último de los pilotos de Moto3 es llegar a MotoGP".

Reconocimiento como "Campeonatos del Mundo"

La duda estaba principalmente en lo que sucedería a partir de ahora con los campeonatos de Moto2 y Moto3 y, por el momento, Ezpeleta parece despejarlo…. Veremos si sirve para calmar las aguas. "Moto2 y Moto3 no son sólo categorías de formación, son Campeonatos del Mundo que forman parte del campeonato global de Grandes Premios. Las demás categorías, como las Talent Cups, sí son categorías de formación y no tienen un propósito comercial clave más allá de servir como plataforma para los pilotos. Existe una distinción muy clara entre Moto2 y Moto3 y el resto del programa 'Road to MotoGP", insiste Carlos, sobre dos cilindradas que no perderán la esencia que mantenían bajo la tutela de Dorna.

Pero además confirma que no cambiará el formato de gran premio y se mantendrá intacto y cada domingo, se desarrollará del mismo modo que se ha conocido hasta ahora: "Las carreras de MotoGP duran 45 minutos los domingos y, para los 'broadcasters', 'partners' y, especialmente, para los aficionados en casa y en el circuito, quieren ese programa completo que vaya de Moto3 a Moto2 y luego a MotoGP. Es un fin de semana completo de acción y entretenimiento y no buscamos cambiar eso en absoluto". No obstante, Carlos confirma que habrá variaciones en la situación, dentro del circuito, de las categorías inferiores aunque eso no cambiará lo que los aficionados ven en pista, el desarrollo de los pilotos y el hecho de ver a estos jóvenes entrar en el campeonato con 17/18 años y ascender por la pirámide hasta la clase reina.