Marco Bezzecchi conoce ya su sanción tras lo sucedido con Marc Márquez en el Gran Premio de Indonesia. Han tenido que pasar más de 10 días para que finalmente los comisarios de MotoGP tomaran una decisión sobre la acción que llevó al Campeón del Mundo a pasar por quirófano.

Ahora se ha dado a conocer que el piloto de Aprilia deberá cumplir una doble penalización de long lap tras ser declarado responsable del accidente que provocó la caída de Márquez en la primera vuelta en el circuito de Mandalika. Pero, ¿por qué han tenido que pasar tantos días? Porque el piloto italiano no pudo declarar el domingo tras lo ocurrido por haber sido trasladado al hospital para realizarse pruebas por sus dolores en la espalda y las costillas. Cuando ambos pilotos han podido declarar, los comisarios de la FIM han podido tomar la decisión.

Y, ¿por qué una doble long lap? Las palabras de la organización son claras sobre los motivos: "Por acciones que crearon una situación peligrosa y/o causar un accidente en la curva 8 de la primera vuelta en Indonesia, se le aplicará la sanción de doble long lap para la siguiente carrera GP". Recordemos que, al tratarse de la segunda ofensa, en la actual temporada se endurece el castigo. La primera fue en Argentina por una acción sobre Quartararo.

Pero, ¿qué sucedió en Mandalika? Todo ocurrió en la primera vuelta del domingo en Indonesia, cuando Bezzecchi, en un intento arriesgado de adelantamiento, impactó con Márquez en una curva de alta velocidad. Ambos pilotos salieron despedidos de sus motos, aunque, afortunadamente, sin consecuencias físicas de gravedad. Salvo que, finalmente, el Campeón tuvo que pasar por quirófano por problemas en su hombro derecho, el italiano sin embargo, correrá este fin de semana en Australia.

Días después, tras revisar las imágenes y hablar con ambos pilotos, los comisarios determinaron que Bezzecchi fue el principal responsable del accidente. En consecuencia, el italiano recibió una penalización que incluye la pérdida de posiciones en la parrilla del próximo Gran Premio y puntos en su licencia. La sanción busca enviar un mensaje claro contra las maniobras peligrosas y el exceso de agresividad en pista.

El accidente ha reabierto el debate sobre los límites de la agresividad en MotoGP. Muchos pilotos coinciden en que el campeonato se ha vuelto cada vez más competitivo y que las sanciones deben ser más consistentes para evitar riesgos innecesarios.

Disculpas de Bezzecchi

Si bien es cierto que el de Rímini desde el principio aceptó las culpas y pidió perdón a Marc Márquez. El '93', por su parte, en redes sociales, pidió no guardar rencor al transalpino. Días después y tras conocer la sanción, Marco Bezzecchi volvió a disculparse y a asumir su fallo. "No estaba intentando adelantarle. Él frenó muy fuerte y yo lo juzgué mal, un error, fue mi fallo", aseguró un Bezzecchi que dijo que aún tiene mucho dolor en la espalda.

El italiano explicó para DAZN lo que sucedió en esa primera curva en Indonesia: "me sabe mal, intenté evitarlo de todas las formas. Sin duda, cometí un error. Yo iba muy rápido en ese punto y no esperaba llegar de repente tan cerca de Marc. Intenté evitarlo de todas formas, pero toqué su rueda trasera".

Pero no se quedó ahí y el de Aprilia fue crítico con la escapatoria de grava de Mandalika. "El problema fue fuera de la pista, la grava. Si no, las consecuencias habrían sido mucho menores para él y para mí, porque la grava destruyó mi cuerpo", confesó. Además, según Bezzecchi el escalón de la grava fue el culpable de todo…. "La mala suerte es que había ese escalón en la grava, porque el error hubiera sido de todos modos el mismo, pero, por desgracia, las consecuencias han sido más graves para él".

Además, el piloto italiano confiesa que tras eso ha hablado con el Campeón del Mundo en varias ocasiones: "Me sabe mal. Obviamente he hablado con Marc justo después del incidente, dos veces, para pedirle disculpas, pero el error estaba hecho".