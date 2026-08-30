Marquez no falla en Aragón y apunta al Mundial

Después del jarro de agua fría que supuso el GP de Inglaterra en Silverstone, Marc Márquez se ha vuelto a reencontrar con su mejor versión. Lo ha hecho en uno de esos circuitos, a derechas, en los que nadie es capaz de superarle, al menos en ritmo de carrera. Si bien Marco Bezzecchi había conseguido arrebatarle la pole y el récord del circuito, el italiano no pudo con la apisonadora Márquez que impuso un ritmo, tanto en la sprint como el domingo, al que nadie pudo acercarse. Con la Aprilia sufriendo en carrera, Marc con esta nueva victoria ha logrado volver a los números que le permiten soñar con el décimo título. Las Aprilia, sin duda, parecen y son las motos más preparadas, con más versatilidad de la parrilla, pero la genialidad de Marc Márquez, que no perdona cuando el escenario es favorable, y con el resto de pilotos, como Pedro Acosta el domingo, segundo, y Álex Márquez en la sprint el sábado, cada vez con más hambre de victoria, hace falta algo más que una buena moto.

Jorge Martín, todavía líder del Mundial, solo pudo ser quinto y gracias, porque al madrileño se le ha visto sufrir mucho durante todo el fin de semana. Menos ha sufrido su compañero de equipo Marco Bezzecchi que, pese a conseguir la pole, se tuvo que conformar con sendos terceros puestos el sábado y el domingo. Buena salida en la carrera larga que le duró al italiano apenas vuelta y media; las ganas de liderar y tirar de Marc y el hambre de Pedro Acosta, que se quedó el sábado a las puertas del podio, le pasaron por encima e impusieron un ritmo imposible para el italiano.

Carrera estratégica y con los pilotos midiendo las distancias con el perseguidor. Al final, doblete de Marc Márquez, cuarta victoria de la temporada que le coloca segundo en la clasificación general, adelanta a Marco Bezzecchi y se queda a tan solo 19 puntos de Jorge Martín, a menos de una carrera de diferencia. Márquez supo gestionar una carrera en la que la salida no le resultó tan sencilla como la sprint y que tuvo un cuerpo a cuerpo breve pero intenso con Bezzecchi por la primera posición en el segundo giro. Y si su acompañante el sábado, el de Márquez, fue su hermano Álex, el domingo fue un fantástico Pedro Acosta que sigue sacando jugo a una moto, la KTM, que nadie más parece entender como él. El piloto de Mazarrón presenta así toda una declaración de intenciones al que será su próximo compañero de equipo la temporada que viene.

Un Mundial donde los equipos parecen más igualados que nunca y que se decidirá por detalles y regularidad. Nada está escrito en MotoGP.